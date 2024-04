BBB 24: A impressionante reação de Pitel ao descobrir que Buda está solteiro

Fora do BBB 24, Giovanna Pitel finalmente descobriu que o casamento de Buda e Camila acabou. A sister foi informada por Ed Gama, no Bate-Papo BBB, na madrugada desta quarta-feira (03). Sobre o assunto, Giovanna disse que “não cabe a ela” falar algo.

“Eu imaginei, de verdade. Eu imaginei quando ela não apareceu, mas eu espero que eles fiquem bem”, comentou Pitel, que foi entrevistada também por Thaís Fersoza, que no último programa foi alvo de críticas nas redes sociais.

BBB 24: Pitel é a décima sexta eliminada do reality show com % dos votos (Reprodução/TV Globo)

Para Pitel, a 16ª eliminada do BBB 24, o importante é que o amor prevaleça: “Eu espero que eles conversem e decidam o que é melhor para eles. Só não cabe a mim”, pontuou a sister.

O que Ed Gama contou?

Durante a conversa com a última eliminada do BBB, o apresentador do Bate-Papo não fugiu do tema mais polêmico da edição: a separação de Lucas Henrique e Camila Moura.

Sem muitos rodeios, Ed disse que Giovanna Pitel já sabia qual seria o assunto e revelou que aquilo que ela já desconfiava dentro da casa realmente aconteceu.

“Eu já sei que você já entendeu. Você demonstrava ter entendido isso lá dentro da casa. Foram sinais, no almoço do anjo”, começou ele. Em seguida, Ed Gama soltou a bomba do BBB 24: “A esposa do Buda foi nas redes sociais e falou que estava solteira”.

Percebendo o desconforto de Pitel, o apresentador do Bate-Papo BBB tentou acalmar os ânimos e disse que Camila não estimulou uma rivalidade feminina: “Ela não atribuiu nenhuma responsabilidade a você. Ela deixou muito claro isso. Ela tinha um combinado com o Buda e, na visão dela, esse combinado não foi respeitado. Então, a gente acha que é importante você ficar sabendo”.

Depois da eliminação de Pitel do BBB 24, Lucas Henrique (Buda) tornou-se líder do reality show e colocou Davi no 17ª paredão da temporada.