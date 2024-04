Bad Bunny cancelou o concerto devido à baixa venda de bilhetes; Fique por dentro.

Com sua música, Bad Bunny tem conquistado o mundo inteiro, como foi o caso em 2022 com a “World’s Hottest Tour”. Essa turnê permitiu que ele se tornasse o artista número um, conseguindo lotar estádios em todo o planeta.

No entanto, a fase em que o chamado 'Conejo Malo' reinava em seus shows está se tornando algo do passado. Sua turnê recente está longe do sucesso em comparação com o mencionado anteriormente, e é que em 23 de março, o artista se apresentaria no Target Center de Minnesota. Algumas horas antes do início de seu show, seus fãs começaram a relatar que receberam uma mensagem explicando o cancelamento do evento.

“Infelizmente, o organizador teve que cancelar seu evento. Nenhuma ação é necessária para obter o reembolso. Ele será processado de acordo com o método de pagamento original utilizado no momento da compra, assim que os fundos do organizador do evento forem recebidos, o que geralmente é concluído dentro de 30 dias”, informou Ticketmaster.

Recomendados

Vários meios de comunicação americanos relataram que Benito teve que cancelar uma de suas apresentações devido ao alto custo dos ingressos e às baixas vendas, um deles foi o Star Tribune. No entanto, nem o cantor nem os organizadores forneceram detalhes sobre a razão que os levou a tomar essa decisão.

Na revisão, o meio de comunicação apontou que uma semana antes do evento menos da metade dos ingressos haviam sido vendidos, porque os preços variavam entre US$122.

Outros portais dos Estados Unidos, como TicketNews, AOL e Bring Me The News, também compartilharam a mesma notícia, concordando com o mesmo argumento já mencionado.