Babá da realeza: conheça a mulher por trás da criação dos príncipes

Dentro da família real britânica, figuras nos bastidores desempenharam papéis cruciais na formação e no bem-estar dos príncipes William e Harry. Uma delas é Alexandra ‘Tiggy’ Legge-Bourke, a babá encarregada de cuidar dos príncipes durante um período turbulento de suas vidas. Vamos mergulhar na história dessa mulher notável.

Uma presença consoladora na juventude real

Filha de William Legge-Bourke, um guarda da cavalaria real, e Elizabeth, dama de companhia da Princesa Anne, Tiggy sempre esteve próxima ao círculo interno da realeza. Sua proximidade e o respeito da família real a levaram a ser a escolha óbvia para a posição de babá dos jovens príncipes, assumindo o cargo logo após a separação dos pais deles em 1993.

Durante seu tempo com os príncipes, ela enfrentou a desaprovação de Diana, especialmente em relação ao tempo que passava com William e Harry e seus hábitos de fumar perto deles. No entanto, ela era vista por muitos, especialmente pelos príncipes, como uma figura irmã mais velha, compartilhando momentos de diversão e ensinando-lhes a pescar e caçar.

Rumores infundados de um suposto caso com Charles surgiram, mas foram prontamente desmentidos, culminando em uma vitória legal de Tiggy contra uma emissora de TV britânica e uma compensação por danos. Ela continuou a cuidar dos príncipes até 1999, ano em que deixou o cargo para se casar com Charles Pettifer, com quem teve dois filhos, Fred e Tom. William e Harry mantêm uma relação próxima com a babá e sua família, evidenciada pelos papéis de padrinhos dos filhos dela e a inclusão do filho mais novo como pajem no casamento de William.

A conexão entre Tiggy e a família real permanece forte, com ela conhecendo Meghan Markle antes de seu casamento com Harry e tornando-se madrinha de Archie, reforçando os laços entre a antiga babá e a nova geração real.

Fonte: Caras