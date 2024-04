Alex Rodríguez confessa como se sente 3 anos após a separação de Jennifer Lopez

Alex Rodríguez está em uma ótima fase de sua vida, e três anos após sua separação de Jennifer Lopez, o ex-jogador de beisebol decidiu compartilhar como se sente, após o que viveu com a ‘Diva do Bronx’.

Aqui contamos o que o atleta disse e como foi o relacionamento que ele teve com a cantora.

As declarações de Alex Rodríguez

O ex-jogador de beisebol foi convidado para o programa Despierta América, onde compartilhou como é a dinâmica com a mãe de suas filhas, o que levou a ser questionado sobre o que a relação com JLo lhe deixou.

Recomendados

“Você sabe que em todos os relacionamentos você pode crescer, realmente estou tão grato, agradeço ao Senhor, a Deus, que em todos os meus relacionamentos há algo que me faz crescer e apreciar... neste momento estou vivendo o melhor momento da minha vida”, expressou Rodríguez.

Foi assim que Alex deixou claro que está focado em sua família e entes queridos, agradecendo o que viveu com a 'Diva do Bronx'.

O relacionamento de Alex e JLo

O casal começou a namorar em 2017, e ele decidiu pedir Jennifer em casamento dois anos depois.

Tinham planeado se casar no verão de 2020, mas, devido à pandemia, tiveram que adiar o casamento.

No início de 2021, surgiram rumores de que estavam distanciados. Foi em abril quando confirmaram o fim do seu compromisso por meio de um comunicado no programa “Today”.

Foi quando "JLo" começou a sair com o ator Ben Affleck, enquanto Alex desfrutava de sua solteirice.

Mesmo assim, Jennifer decidiu apagar qualquer vestígio do amor que sentia por 'A-Rod' e apagou as publicações do Instagram em que ele aparecia, enquanto ele ainda as mantém em sua conta.