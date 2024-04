“Uma deusa em sua cadeira”: Shakira surpreende seus fãs com uma nova coreografia dançando sentada e recebe elogios Shakira recentemente lançou seu álbum 'Las mujeres ya no lloran' ( Mireya Acierto / John Parra/Foto: Getty Images)

A temporada de eclipse está trazendo sucesso atrás de sucesso para Shakira. Primeiro, ela lançou seu álbum ‘Las mujeres ya no lloran’, seguido de uma entrevista que ela concedeu a Jimmy Fallon em seu programa ‘The Tonight Show’, onde revelou detalhes sobre a separação de Gerard Piqué e sobre o processo criativo de suas novas músicas.

A barranquillera, não satisfeita, deu um verdadeiro presente aos nova-iorquinos na terça-feira à noite, oferecendo um show surpresa na Times Square para 40.000 fãs que não paravam de gritar. Foram mais de 15 minutos de apresentação que fizeram tremer as ruas de Nova York.

Concerto improvisado que reuniu mais de 40 mil fãs

A cantora e vencedora do Grammy subiu ao palco do TSX no Crossroads of the World, no centro de Manhattan, apenas algumas horas depois de anunciar o show na plataforma de redes sociais ‘X’.

Milhares de fãs chegaram rapidamente para ver o concerto improvisado de Shakira, em comemoração ao lançamento de seu novo álbum ‘Las Mujeres Ya No Lloran’.

A artista cativou o público com seus passos de dança, sua guitarra e sua música. Cantou alguns dos sucessos favoritos dos fãs como ‘Cómo Dónde y Cuándo’, ‘Te Felicito’, ‘Puntería’ e a ‘Session #53′ de Bizarrap que fez os fãs gritarem de euforia.

"Até dançando sentada ela é uma rainha"

Recentemente, ela postou em sua rede social do Instagram um vídeo com duas de suas dançarinas e sentada fez passos de seu mais recente sucesso ‘Puntería’. Lá ela demonstrou que até sentada, a cantora colombiana é uma rainha sensual.

““Quero ver você tentar!”, escreveu Shakira aos seus seguidores incentivando-os a seguir seus passos e publicar nas redes sociais.”