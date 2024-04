Surpreendeu a todos: o dia em que William revelou um segredo inesperado de Kate Middleton

O anúncio de Kate Middleton de que está em tratamento contra o câncer causou um impacto mundial. O fato, revelado há alguns dias pela própria princesa em um vídeo compartilhado nas redes sociais, gerou agitação nas redes sociais e na mídia internacional.

Tudo isso aconteceu em um momento em que os rumores e especulações sobre a princesa de Gales e William estavam crescendo, inclusive mencionando uma possível separação.

No entanto, apesar de todas as teorias conspiratórias nas redes sociais, nos últimos registros compartilhados de ambos, eles foram vistos como cúmplices e com boa aparência.

A anedota que revela a cumplicidade entre os príncipes

Apesar de os membros da realeza geralmente serem muito discretos em relação às suas vidas privadas, especialmente se forem os futuros reis da Inglaterra; no entanto, em uma ocasião, Kate Middleton e o príncipe William revelaram mais do que normalmente deveriam.

Na verdade, foi o príncipe quem falou demais e expôs um segredo íntimo de sua esposa, algo que ela não compartilha fora de sua casa.

Os duques de Cambridge compareceram nessa ocasião a um evento de caridade no qual, como costumam fazer, estavam apoiando uma causa nobre.

Kate Middleton é fã de um programa de TV

No seu discurso, William disse que há um programa de televisão que a sua esposa não consegue resistir, além disso, mencionou que é um prazer que partilha com a sua mãe, Carole Middleton.

Trata-se de nada mais, nada menos que o show Strictly Come Dancing, transmitido pela BBC, que consiste em um reality show no qual os participantes devem dançar com famosas estrelas.

William confessou que as duas mulheres não são as únicas que ficam presas toda vez que o programa é transmitido, pois ele mesmo admite que às vezes é irresistível assistir.

Não há dúvida de que William deve ter cuidado. Embora este seja um inocente segredo da duquesa e tenha sido divertido para muitos, é possível que revele outros detalhes mais importantes.