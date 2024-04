O que aconteceu com Alexa Demie, a única estrela de ‘Euphoria’ que não alcançou o sucesso?

Desde a sua estreia em 2019, a série ‘Euphoria’ se tornou um marco geracional na ficção contemporânea. Seu elenco coral, composto por talentos emergentes, tornou-se o novo rosto de Hollywood, capturando a atenção de milhões nas redes sociais e protagonizando campanhas de moda e capas de revistas. No entanto, entre os nomes que brilhavam, um parece ter desaparecido da cena pública: Alexa Demie.

À medida que 'Euphoria' colhia sucesso após sucesso, Demie, que interpretou Maddy Pérez na série, optou por se afastar do centro das atenções, tornando-se um enigma nas colinas de Los Angeles. A notícia do atraso nas filmagens da terceira temporada da série, juntamente com a escassez de notícias sobre Demie, tem gerado especulações sobre seu paradeiro e seu futuro profissional. Em um ambiente digital onde a superexposição é a norma, a decisão de Demie de permanecer na sombra tem gerado inúmeras teorias.

Mais introvertida e reservada

Embora alguns tenham interpretado seu desaparecimento como uma estratégia de marketing ou uma tentativa de replicar o estilo de estrelas do passado, a atriz revelou que sua reserva é uma parte integral de sua personalidade. Ao contrário de seu personagem em 'Euphoria', Demie descreve seu verdadeiro eu como introvertido e reservado. Essa discrepância entre sua vida pública e privada adiciona ao mistério que envolve a atriz, cuja idade real e vida sentimental são mantidas em segredo.

Numa entrevista reveladora, Demie compartilhou suas lutas anteriores ao sucesso em Hollywood, destacando a falta de representação e os obstáculos que enfrentou como mulher mestiça e latina na indústria do entretenimento. Essas dificuldades podem ter contribuído para sua decisão de se afastar temporariamente da atuação.

Apesar de sua ausência em projetos cinematográficos ou televisivos, Demie insinuou a possibilidade de ingressar na música, uma área que explorou anteriormente sem sucesso. Com seu histórico de perseverança e determinação, é plausível que esteja trabalhando em um novo projeto que lhe permita se expressar de forma mais autêntica.