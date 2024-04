O câncer de Kate é mais agressivo? Rei Charles reaparece na Páscoa e a princesa é a grande ausente

Dia 12: Campeonato - Wimbledon 2021 Catherine, a duquesa de Cambridge, acena para a multidão após a partida da final de simples feminina entre Ashleigh Barty da Austrália e Karolina Pliskova da República Tcheca no décimo segundo dia do campeonato - Wimbledon 2021 no All England Lawn Tennis and Croquet Club em 10 de julho, 2021 em Londres, Inglaterra. (Foto de Clive Brunskill/Getty Images) (Clive Brunskill/Getty Images)

Kate Middleton continua causando preocupação no Reino Unido após saber-se que ela sofre de câncer, doença que a tem mantido afastada de seus compromissos reais há quase três meses.

O 2024 começou mal para a coroa britânica, pois não apenas a princesa de Gales estava enfrentando essa tempestuosa doença, mas também o Rei Charles III, que recebeu seu diagnóstico após passar por uma cirurgia de próstata no meio de janeiro.

No entanto, a esposa do príncipe William decidiu ser mais reservada do que seu sogro, pois fez apenas uma aparição pública no meio da controvérsia que causou sua ausência e foi para informar sobre sua situação.

Recomendados

O rei Charlos III reaparece na Páscoa, ao contrário de Kate Middleton

Embora muitos esperassem ver a família real reunida para celebrar a Páscoa, apenas o rei Charles III apareceu ao lado de sua esposa Camila Parker, com Kate Middleton e William sendo os grandes ausentes.

O monarca foi visto no último domingo, 31 de março, muito sorridente no serviço do Domingo de Páscoa, o que confirma que, apesar da doença, ele está muito bem e esperançoso.

Os futuros reis da Inglaterra decidiram passar a Páscoa descansando na companhia de seus filhos: George, Charlotte e Louis, o que levou vários internautas a pensar que sua situação é ainda mais delicada do que a do Rei, apesar de ser mais jovem, e temem que seu câncer seja muito mais agressivo.

Vamos lembrar que Middleton preferiu não dar detalhes sobre o câncer que está enfrentando e em que estágio se encontra, por isso, em seu último vídeo postado nas redes sociais, ele se limitou a compartilhar o que está passando e a dar força às pessoas que também lutam contra essa doença que tirou a vida de tantas pessoas.

Esta não é a primeira vez que Charles III é visto após ser diagnosticado, pois foi flagrado chegando em sua casa e também foi gravado lendo as cartas enviadas pelos seguidores da família real britânica.

Para a cerimônia realizada neste domingo na capela de St George, localizada nos terrenos do Castelo de Windsor, o Rei e a rainha consorte foram acompanhados por outros familiares, como: o príncipe Andrew; a princesa Ana; Sarah Ferguson, duquesa de York; os duques de Edimburgo, Sophie e Eduardo, entre outros.