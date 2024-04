Naruto consegue um cosplay impossível fundindo Tsunade com Sakura

É um fato que no passado mais de um fã de mangá e anime se perguntou o que acontece quando você mistura Sakura e Tsunade do universo de Naruto em um mesmo tributo cosplay, exatamente como se ambos os personagens estivessem realizando a técnica de fusão distinta de Dragon Ball Z. É uma abordagem atípica, mas na comunidade dedicada a essa arte, é mais comum do que imaginamos.

Agora, graças a esta mistura de fatores e fixações, temos a oportunidade e o privilégio de ver o resultado deste tipo de proposta estética que mistura dois seres diametralmente opostos do mesmo anime em uma única pessoa. Algo peculiar em sua concepção e que precisamos ver com nossos próprios olhos para acreditar.

Kotaku | Naruto, Tsunade e Sakura

No mundo do cosplay, existe uma ampla variedade de homenagens, onde o limite é quase sempre a própria criatividade do artista. Graças a isso, dentro da comunidade de fãs de Naruto, One Piece, Sailor Moon e outras franquias, temos visto todo tipo de peças, tanto no formato de cosplay quanto nos parâmetros do Fan Art.

Então, uma fusão perfeita entre essas duas garotas já não parece algo fora deste mundo, mas definitivamente é algo que qualquer fã de animação japonesa adoraria ver e admirar, sob os parâmetros convencionais da estética, com seus próprios olhos.

Sakura e Tsunade fazem a fusão perfeita

A artista de cosplay conhecida no Instagram como Grusha ou @grusha_cos, tem um total de 145 publicações em sua galeria, o que lhe rendeu uma ampla base de seguidores, embora nos últimos meses possa-se dizer que sua popularidade está diminuindo ao comparar esses números com suas estatísticas de trimestres anteriores. Mesmo assim, ela tem mais de 78.100 seguidores em sua comunidade atual nesta rede social.

Seguir os passos desta artista continua sendo algo interessante, já que em sua obra ela reúne uma quantidade impressionante e chamativa de homenagens a todo tipo de sagas, desde o mangá e anime até algumas produções ocidentais alheias à mística do anime e do mangá.

O curioso também é que ocasionalmente a dama se dá a oportunidade de experimentar, inspirando-se em peças de FanArt para prestar homenagem a diferentes sagas, como o caso que estamos analisando hoje em homenagem a Naruto:

Um tributo cosplay ao Naruto que nasce de uma obra de Fan Art

Como a artista menciona, ela teria usado como inspiração uma peça de Fan Art criada pela autora sakimi.chan, que também possui mais de um milhão de seguidores em seu Instagram e uma ampla variedade de obras que valem a pena serem revisadas por amantes desse tipo de arte.

Em sentido estrito, poderíamos afirmar que a conta de Sakimi especializa-se em Fan Art criado com a ajuda de sistemas de Inteligência Artificial (IA), potencializando ilustrações para dar-lhes um tom mais vívido e exuberante, mas não realista.

No final, o exemplo máximo do impacto real do trabalho da artista é apreciado através deste tributo cosplay, que torna realidade o que foi proposto pela arte gerada com o apoio da IA.