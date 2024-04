Mick Jagger provou que ainda consegue dançar ‘Moves Like Jagger’ aos seus 80 anos

O lendário cantor britânico Mick Jagger voltou a ser o centro das atenções nas redes sociais graças a um vídeo viral em que ele é visto dançando ao ritmo da famosa música “Moves Like Jagger” da banda Maroon 5. Este emocionante momento, compartilhado por Jagger em suas redes sociais, rapidamente chamou a atenção dos usuários online e se tornou um fenômeno viral.

O vídeo, que dura apenas 24 segundos, mostra Mick Jagger demonstrando sua impressionante energia e vitalidade aos seus 80 anos de idade. Ele é visto desfrutando da dança de uma maneira enérgica e contagiante, como se fosse apenas mais um fã em um festival de música. Ao fundo do vídeo, pode-se apreciar o ambiente festivo de um festival de blues, onde a coincidência levou a banda no palco a decidir interpretar a versão de "Moves Like Jagger".

Mick Jagger tem uma energia impressionante

O tema “Moves Like Jagger”, lançado pela Maroon 5 em 2011, rapidamente se tornou um sucesso mundial e uma das músicas mais icônicas da década. Em sua letra, faz referência direta a Mick Jagger, mencionando seu nome na frase “Você quer movimentos como Jagger, eu tenho movimentos como Jagger”, prestando assim homenagem ao lendário cantor dos Rolling Stones.

A música se destacou pelo seu ritmo cativante e sua letra chiclete, o que a tornou um sucesso instantâneo nas paradas de sucesso ao redor do mundo. Em plataformas de streaming como YouTube e Spotify, "Moves Like Jagger" acumulou centenas de milhões de reproduções, demonstrando sua imensa popularidade e seu impacto duradouro na cultura popular.

Sua energia jovial e paixão pela música continuam a ser inspiradoras para milhões de fãs em todo o mundo, e este último episódio viral é apenas mais um exemplo de seu carisma inabalável. Além disso, o vídeo destaca a importância da música como uma força unificadora que transcende barreiras geracionais e culturais. A música “Moves Like Jagger” continua sendo um hino para muitos, lembrando-nos da magia atemporal da música e de sua capacidade de nos fazer dançar e sorrir, não importa quantos anos tenhamos.