Melissa Joan Hart falou sobre os abusos na Nickelodeon “Apoio 100% às vítimas”

As recentes acusações de abuso e toxicidade na rede infantil Nickelodeon, expostas na série documental da Investigation Discovery ‘Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV’, têm gerado uma onda de reações por parte de antigas estrelas, incluindo figuras como Kenan Thompson, Josh Peck e agora Melissa Joan Hart, conhecida por seu papel em “Clarissa Explains It All” da Nickelodeon nos anos 90.

No episódio mais recente do podcast de Meghan McCain, Hart expressou seu total apoio às vítimas, afirmando: "Eu absolutamente confio nelas, acredito nelas cem por cento". A atriz se referiu especificamente às acusações de abuso sexual feitas por Drake Bell contra o treinador vocal Brian Peck.

Melissa Joan Hart deixa clara sua posição sobre os abusos na Nickelodeon

Embora Hart tenha admitido que nunca ouviu diretamente as histórias das pessoas envolvidas no documentário, ele enfatizou que apoia totalmente as vítimas. No entanto, ele também ressaltou que sua experiência pessoal na Nickelodeon pode ter sido diferente da de outros, pois seu programa foi filmado na Flórida.

A atriz reconheceu que, embora sua experiência na Nickelodeon tenha sido principalmente positiva, com um ambiente de trabalho em que se sentia segura e protegida, também apontou que havia uma cultura de trabalho intensa que às vezes exigia muito das crianças. Mesmo assim, ela afirmou que ela e sua equipe se cuidavam mutuamente.

As revelações de abuso na série documental têm tido um profundo impacto na indústria do entretenimento e levaram a Nickelodeon a se pronunciar sobre o assunto. Enquanto isso, ‘Quiet on Set’ continua a lançar luz sobre as experiências traumáticas de muitos jovens atores que trabalharam na rede.

Nickelodeon em chamas no meio da polêmica de ‘Quiet on Set’

O documentário tem se dedicado a destacar a importância de ouvir e apoiar as vítimas de abuso na indústria do entretenimento. Além disso, não está apenas gerando conversas importantes sobre a segurança e o bem-estar das crianças na televisão.

A produção também está impulsionando uma mudança na forma como o tema do abuso e exploração na indústria do entretenimento é abordado. A coragem das vítimas ao compartilhar suas histórias está dando voz àqueles que sofreram em silêncio por muito tempo, e seu valor merece ser reconhecido e apoiado por todos nós.