Kirsten Dunst revelou a história por trás do icônico beijo em Homem-Aranha “Foi terrível gravar aquela cena”

Kirsten Dunst, que interpretou Mary Jane Watson na trilogia ‘Homem-Aranha’ dirigida por Sam Raimi, compartilhou recentemente em uma entrevista no programa ‘The Jonathan Ross Show’ a história por trás do icônico beijo na chuva entre seu personagem e o Homem-Aranha, interpretado por Tobey Maguire.

A trilogia, lançada nos primeiros anos do novo milênio, tornou-se uma referência no cinema de super-heróis. No entanto, por trás das cenas cheias de ação e romance, existem histórias que revelam a realidade por trás da magia do cinema, como a que Dunst contou ao lembrar como foi filmar esta emblemática cena sob a direção de Sam Raimi.

A verdade por trás do mítico beijo entre Kirsten Dunst e Tobey Maguire em ‘Homem-Aranha’ de Sam Raimi

Apesar da aparente química na tela, a realidade por trás das câmeras foi bastante desafiadora, inclusive para os padrões de exigência das grandes produções de Hollywood. A cena foi filmada em meio a uma tempestade de chuva, com condições climáticas adversas que tornaram a filmagem desconfortável e difícil para o elenco.

Recomendados

"Estava chovendo muito, estava frio, Tobey mal conseguia respirar, então quase parecia que eu estava ressuscitando ele", compartilhou Dunst durante a entrevista. Apesar dos esforços do diretor para tornar o momento especial, a experiência foi bastante miserável para os atores.

A revelação de Dunst oferece uma perspectiva interessante sobre uma das cenas mais icônicas do cinema de super-heróis. Enquanto, para os espectadores, o beijo na chuva entre Peter Parker e Mary Jane Watson é um momento romântico e emotivo, para os atores envolvidos, foi uma experiência desafiadora e pouco ideal.

O esforço que um simples beijo na tela requer

Os três filmes dirigidos por Sam Raimi deixaram um legado duradouro no cinema de super-heróis e solidificaram o status de Kirsten Dunst como uma das principais atrizes de Hollywood, posição que ela soube aproveitar para participar em alguns projetos de grande importância tanto dentro como fora dos Estados Unidos.

Apesar dos desafios no set, a química entre Dunst e Maguire na tela contribuiu para o sucesso da trilogia, que ainda é querida pelos fãs até hoje. A história por trás do beijo em Homem-Aranha é um lembrete de que a realização de filmes nem sempre é tão glamorosa quanto parece.