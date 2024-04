Jade Picon anuncia novidades e internautas reagem: “Aposto que vem aí mais um projeto incrível”

Jade Picon, influenciadora digital e empresária, agitou as redes sociais ao anunciar na segunda-feira (dia 01), através de um post no Stories da sua conta no Instagram, que está em um dia cheio de planejamentos e promete muita coisa boa a caminho.

Acompanhada por um vídeo compartilhado em seus Stories do Instagram, a notícia gerou grande expectativa entre fãs e seguidores, que estão ansiosos para descobrir o que Jade tem preparado. O post simboliza mais do que apenas números; reflete o apoio e entusiasmo de internautas que acompanham a influenciadora.

Antecipação e especulação

Entre os seguidores de Jade, a antecipação é palpável. Muitos especulam sobre o que poderiam ser essas novidades. Seria um novo empreendimento no mundo da moda?

Recomendados

Projetos de mídia digital inovadores? Ou talvez colaborações com marcas de grande nome? O que quer que seja, a comunidade online está pronta para apoiar e celebrar os sucessos de Jade.

Dia de planejamentos e muita coisa boa vindo por aí. ❤️



📹 @jadepicon via Instagram Stories. pic.twitter.com/pX7cF7NACL — Jade Picon Brasil🌪 (@JadePBRA) April 1, 2024

Veja alguns comentários de fãs no X:

“Sempre me surpreendo com a capacidade da Jade de se reinventar! Mal posso esperar para ver o que ela está planejando.”, disse uma seguidora. “Jade nunca decepciona. Aposto que vem aí mais um projeto incrível que vai quebrar a internet!”, afirmou outro.”A energia e dedicação da Jade são inspiradoras. Estou super curiosa para conhecer as novidades!”

Enquanto aguardamos ansiosamente os detalhes dos novos projetos da influenciadora, uma coisa é certa: ela sabe como manter sua comunidade engajada e esperançosa. Com uma base de fãs sólida e dedicada, qualquer anúncio se torna um evento digno de nota nas redes sociais.

Neymar colou na influencer em evento de Anitta

Vale lembrar! Testemunhas afirmaram que o encontro inesperado entre o jogador e Bruna Marquezine no espaço compartilhado da festa de Anitta foi marcado por um distanciamento evidente, já que o jogador dedicou toda sua atenção a Jade Picon, reacendendo especulações sobre o histórico afetivo entre eles.