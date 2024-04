Eliminação, liderança e paredão: Top 9 vive terça em modo turbo no BBB 24

O modo turbo do BBB 24 deixou a terça-feira (02) ainda mais movimentada dentro e fora do reality show. Depois de mais uma eliminação, o Top 8 se prepara para uma nova prova do líder ao vivo.

Tudo deve acontecer depois da despedida de Alane, Beatriz ou Pitel que estão no 16º paredão da temporada atual do Big Brother Brasil. Uma delas se despede ao vivo do prêmio milionário.

A votação para eliminar uma das três sisters fica no ar no site oficial do BBB 24 até o último bloco do programa ao vivo, que é apresentado por Tadeu Schmidt. Mas, ao que parece, a web já sabe quem vai deixar o reality show da Globo.

Como deve ser a prova do líder?

Nas redes sociais, o público especula como será a próxima prova do líder do BBB 24, mas como tudo está bem corrido foi descartado uma disputa de resistência entre os participantes do reality show.

Até o momento, nada vazou sobre o que Boninho e Tadeu estão programando fazer logo mais. Porém, para os fãs do BBB a prova do líder deve ser de sorte ou agilidade.

Um novo paredão formado

Com a liderança definida, os brothers e sisters votam mais uma vez para formar o 17º paredão do BBB 24, que deve ser triplo. A votação acontece até quinta-feira (04), também ao vivo, na Globo.

Vale lembrar que, até 16 de abril, quando acontece a grande final do Big Brother Brasil, o reality show da TV Globo começa sempre depois do capítulo da novela Renascer, por volta das 22h25, horário de Brasília.

A dinâmica da semana no BBB

Na terça-feira (02), o programa começa com a eliminação de uma das concorrentes (Alane, Beatriz e Pitel). Em seguida, Tadeu convoca o Top 8 para a prova do líder e mais uma formação de paredão.

Na quinta-feira (04), mais um participante deixará a casa do BBB 24 e o Top 7 será formado. Eles também disputam mais uma prova do líder, mas não há nenhuma formação de paredão prevista. Já na sexta-feira (05), todos reafirmam suas estratégias para a final e formam mais uma berlinda.

Depois de tanto agito, os brothers e sisters podem relaxar no sábado (06), que não terá mais a prova do líder, mas segue com uma grande festa. Porém, domingo (07) uma nova eliminação acontece, seguida de outra prova do líder e formação de paredão.