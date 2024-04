É tudo encenação? Público não acredita no choro de Alane e Beatriz no BBB 24

Antes do resultado do 16º paredão, Alane e Beatriz são acusadas de encenar choro no quarto fadas (Reprodução/Globoplay)

A pressão pelo resultado do 16º paredão do BBB 24 está deixando todo mundo apreensivo dentro da casa e, durante a madrugada desta terça-feira (02), Alane e Beatriz foram procurar uma palavra de consolo, mas acabaram chorando e sentindo gosto amargo dos haters do quarto fadas.

Com medo do resultado negativo para elas, ou seja, com a possível eliminação no paredão desta terça-feira, Beatriz chorou com Alane durante a madrugada e disse para a sister que está com muito medo de sair do reality show da Globo.

A situação foi vista como “um vexame” para ambas por parte do público que acompanha a temporada do Big Brother Brasil, que destacou que a dupla gostava de fazer “muito VT” antes da decisão final, que acontece na noite de hoje, ao vivo, depois do capítulo da novela Renascer.

Nos comentários de um vídeo postado no perfil oficial do BBB no Instagram, uma telespectadora do reality disse que “é uma disputa de quem faz mais VT. Ela ainda ressaltou que agora é “quem sofre mais” e “quem chama mais atenção” do público para permanecer na casa.

Uma outra pessoa disse que já está “cansativo” ver a Beatriz Reis chorando pelos cantos da casa: “Meu Deus o que é isso? Misericordia Bia…está cansativo…só vive chorando”.

Entre os pedidos de fora Bia e fora Alane, também chamou a atenção os comentários questionando quem era “mais atriz” entre as sisters, deixando no ar que tudo não passava de uma encenação para não correr o risco de deixar o BBB 24 em plena reta final.

O que Alane e Beatriz falaram?

Durante a madrugada desta terça-feira (02), Alane e Beatriz estavam abraçadas e deitadas em uma das camas do quarto fadas. Neste momento, elas trocavam palavras de apoio e Alane disse para a vendedora não chorar.

Com lágrimas caindo pelo rosto, Bia devolveu com o seguinte comentário: “Você também está chorando e disse que não iria chorar”. A sister disse ainda que Alane não corre o risco de sair do BBB 24.

Na mesma sintonia, Alane respondeu que Beatriz também não vai sair no 16º paredão do reality show da Globo: “Você não vai sair, amiga. Fica tranquila”, disse Alane.