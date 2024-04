Como tem sido a crítica de ‘Road House’, o novo filme de Jake Gyllenhaal?

O filme ‘Road House’, dirigido por Doug Liman e estrelado por Jake Gyllenhaal, gerou um interesse e expectativa consideráveis entre os críticos e o público.

Este remake do filme de 1989, estrelado por Patrick Swayze, tem recebido uma variedade de opiniões por parte da crítica especializada.

A crítica elogiou as interpretações de Gyllenhaal e Conor McGregor, que deixaram uma impressão positiva na audiência com suas atuações e cenas de luta espetaculares.

Recomendados

O filme tem a seguinte classificação nos rankings especializados:

imdB: 6,2

6,2 RottenTomatoes: 59%

Aqui você pode ver as críticas mais destacadas:

José Carlos Pozo da Hobby Consolas destacou: "Um reboot que sabe estar à altura do filme original dos anos 80 e onde Jake Gyllenhaal e Conor McGregor nos deleitam com ótimas interpretações e lutas espetaculares."

Enrique Abenia de Cinemanía também elogiou a atuação de Jake e aponta: "Um carismático Jake Gyllenhaal se enfrenta com Conor McGregor e melhora o original. Atraente 'remake'".

Críticas ao roteiro

No entanto, algumas críticas apontaram problemas no diálogo e nas lutas geradas por CGI.

Brian Tallerico do rogerebert.com comenta: "A trama é composta por reviravoltas ridículas, um roteiro desajeitado e algumas das piores lutas em CGI dos últimos anos (...)"

Apesar disso, Lori Meek da Ready Steady Cut considerou: "É bastante satisfatório ver Liman e Gyllenhaal criando um agradável 'Road House' que existe alegremente em sua pequena bolha pop-cultural."

Rafael Motamayor da IGN destacou: "Um divertido remake enterrado em uma horrenda cinematografia, lutas de CGI e má iluminação".

E, apesar das críticas ao roteiro, Boyd Hilton, da Empire, dividiu sua opinião: "Dirigido com habilidade, com um roteiro engenhoso e uma visão maravilhosamente original do arquétipo do herói de ação, este novo lançamento de 'Road House' é uma verdadeira delícia".

No geral, o filme tem gerado opiniões mistas entre os críticos. Enquanto alguns elogiam as atuações e a direção, outros apontam muitos problemas técnicos.