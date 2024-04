Buda tenta se redimir com Isabelle no final do BBB 24: ‘Gosto muito de você’ (Reprodução/Globo)

Faltando duas semanas para acabar o BBB 24, Lucas Henrique (Buda) declarou que gosta muito de Isabelle e tentou, na madrugada desta terça-feira (02), fazer um pedido de redenção. Na conversa, o brother disse para Cunhã que nunca falou mal dela dentro da casa.

“Uma das coisas que eu mais tenho sentido em relação a todo esse tempo que a gente está junto aqui na casa foi o nosso afastamento, por que eu gosto muito de você e você sabe disso”, começou Buda.

Segundo ele, durante o BBB 24 tal sentimento nunca sumiu, mas o jogo precisou acontecer: “Eu nunca deixei de gostar de você...eu entendi, depois de muito tempo, eu entendi por que que você votou em mim, por que eu não te coloquei no VIP lá atrás e tal, e como uma coisa foi puxando a outra. Só que você nunca vai encontrar, Isabelle, nenhum dia dessa casa eu falando mal de você, da sua personalidade, da pessoa que você é, da sua história, nada disso”.

No desabafo, Lucas disse que Isabelle é uma mulher com uma grande história e que tudo que aconteceu foi pela movimentação do jogo, mas que ele continua admirando ela: “É muito importante você estar aqui no programa, eu já tinha te conhecido, eu acompanhava o seu trabalho e o que eu quero dizer para você é que a minha admiração continua viva”.

Por fim, Lucas Henrique disse para Isabelle que era muito dolorido ter que jogar contra ela dentro do Big Brother Brasil, mas reforçou que fez o que era preciso para chegar até a final: “Todas as vezes que eu ia fazer um movimento em relação a você, eu ficava muito sentido em relação a isso, mas o jogo pedia, então, eu acabava fazendo, por que faz parte do jogo. Eu nunca fugi disso”.