Beyoncé mudou uma das frases mais icônicas de ‘Jolene’ e essa foi a resposta de Dolly Parton

Beyoncé abalou o mundo da música mais uma vez com o lançamento de seu último álbum, “Cowboy Carter”. Entre as faixas que chamaram a atenção dos fãs está uma versão da bem-sucedida música de Dolly Parton de 1973, “Jolene”. No entanto, o que mais surpreendeu os ouvintes foi o toque distintivo que Beyoncé deu a essa música clássica.

Na versão de Beyoncé de "Jolene", a superestrela do pop mudou uma das frases mais icônicas da música original. Enquanto na versão de Parton, a letra suplicava para Jolene não levar seu homem, Beyoncé dá uma reviravolta audaciosa na música, advertindo confiantemente sua rival com firmeza.

Beyoncé faz uma mudança drástica

A versão original de Parton tem a letra "Jolene, Jolene, Jolene, Jolene. Eu te imploro, por favor, não leve meu homem. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene. Por favor, não o leve só porque você pode". No entanto, Beyoncé ajusta a melodia e canta com ferocidade, transmitindo uma mensagem diferente na letra.

“Jolene, Jolene, Jolene, Jolene. Aviso pra você, não venha atrás do meu homem. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene. Não arrisque só porque acha que pode” é a versão de Beyoncé deste clássico histórico da música country.

Esta mudança na letra transforma completamente a dinâmica da música, convertendo o apelo de Parton em um aviso poderoso e confiante de Beyoncé. A energia freestyle que Beyoncé traz para a música intensifica ainda mais seu impacto, deixando claro que não será tolerada nenhuma ameaça contra seu relacionamento.

Quebrando as regras do country

O lançamento desta versão de "Jolene" causou grande agitação nas redes sociais e entre os fãs de ambas as artistas. Dolly Parton, a lenda da música country por trás do sucesso original, expressou seu entusiasmo pela interpretação de Beyoncé.

Parton publicou em suas redes sociais: “Escutem minha ‘Jolene’ original enquanto esperam o COWBOY CARTER de @Beyonce - Dolly P”. A colaboração entre Beyoncé e Dolly Parton é um emocionante cruzamento de gêneros musicais e uma demonstração do respeito mútuo entre dois ícones da indústria musical.