BBB 24: Suposta traição foi comentada pelo público antes do resultado do paredão (Reprodução/Globo)

Uma pequena confraternização fez o público apontar uma grande traição dentro do BBB 24. Com o paredão desta terça-feira (02) cada vez mais próximo, a web está atenta a cada passo dos brothers e sisters para definir o destino deles até a final.

Durante a madrugada desta terça-feira, Alane, Isabelle e Beatriz invadiram o quarto gnomo e fizeram uma festinha ao lado de MC Bin Laden e Buda, que foram vistos em um vídeo publicado no perfil oficial do BBB no Instagram.

O trio invadiu o cômodo cantando Tá Tranquilo Tá Favorável, hit que fez Bin conhecido em todo o Brasil. Mas, nas redes sociais, a festinha no quarto gnomo deixou parte do público irritado, já que muitos afirmaram que tal movimentação seria uma grande traição para o quarto fadas.

Além disso, a presença de Alane, Isabelle e Beatriz ao lado dos adversários dentro do BBB 24 foi criticada e colocada como um certo abandono de Davi e Matteus Alegrete.

Nos comentários do vídeo, um fã do reality show da Globo destacou que “Davi sempre esteve sozinho” e a prova está na festinha privada no quarto.

Um outro disse que a responsável pela traição foi Isabelle, que é vista como a principal aliada de Davi no Big Brother Brasil. Ele ainda disse que Alane e Beatriz estão se perdendo na reta final do jogo.

Há também quem diga que Davi e Matteus são os únicos sensatos dentro do BBB 24 e lembrou dos barracos que acontecem toda segunda-feira: “Esse povo não tem nenhum pouco de vergonha na cara. Se matam no Sincerão e depois fingem que se amam”.

Outro comentário que dominou a web na madrugada de terça-feira (02) foi que com poucos dias para a final do BBB 24 o “novo grupo montado” e que “Davi e Matteus começam a jogar sozinhos”.