Asseguram que Shakira teria contratado um espião para vigiar Piqué e Clara Chía

Os rumores são rumores. E permanecerão assim até que algum dos envolvidos os confirme. É por isso que ninguém pode afirmar que Shakira tenha contratado um espião para vigiar seu ex-parceiro, Gerard Piqué e Clara Chía.

Mas que voam, voam. Ninguém sabe se esse rumor é realmente verdadeiro. A realidade é que, de acordo com o SDP Noticias, Shakira teria contratado alguém para ficar de olho em Gerard Piqué e Clara Chía.

Será que a cantora colombiana não superou seu ex? O relatório do veículo citado diz que não tem nada a ver com ter sentimentos por Piqué. O que Shakira quer ver, se é realmente verdade sobre o espião, é como tratam seus filhos quando ela não está.

Então teria contratado vigilância para preservar o bem-estar de seus filhos. Não é a primeira vez que um rumor desse tipo aparece. Em 2022, com a separação entre Shakira e Piqué ainda quente, foi dito que a intérprete de 'Waka Waka' contratou um especialista para confirmar cada passo que o ex-jogador de futebol dava em sua vida privada.

No meio do lançamento de um novo álbum, o primeiro em anos, Shakira explicou em uma entrevista por que havia se mantido afastada da música.

Durante a entrevista, Shakira revelou que seu relacionamento com Piqué havia desacelerado sua carreira artística.

Ela expressou que precisava se reconstruir e encontrar uma saída para suas emoções, o que conseguiu através da criação de seu novo álbum. Para a colombiana, este projeto musical foi uma forma de liberar suas emoções, permitindo transformar a dor e a frustração em criatividade, produtividade, força e resiliência.