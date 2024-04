Após quase ser expulso do BBB 24, Bin diz que Davi é uma boa pessoa

Após quase ser expulso do BBB 24,MC Bin Laden disse para a líder Giovanna que Davi é uma boa pessoa e não “o monstro” que foi pintado por muitos participantes desta temporada do reality show da Globo.

Durante a madrugada desta terça-feira (02), Bin conversou seriamente com Giovanna sobre o motorista de aplicativo, que é visto por muitos fãs como o campeão do Big Brother Brasil: “Mesmo vendo várias coisas que eu pontuei e que depois as pessoas falaram sobre o Davi, eu não consigo ver esse monstro que muita gente apontou que ele era”, disse o funkeiro.

Para Bin, o adversário dentro do BBB 24 entende como o jogo funciona e o que é preciso levar para o público que vota: “Ele entende muito bem como é lá fora. Mas, ao mesmo tempo, eu não consigo enxergar essa parada pesada sobre ele”.

Recomendados

Bin e Davi brigaram diversas vezes no BBB 24 (Reprodução/Globoplay)

Mesmo brigando com o baiano diversas vezes ao longo da temporada do BBB, o MC disse para Giovanna que Davi é uma pessoa com “muita bondade” e que “enxerga muita coisa boa” no brother.

Nem tudo foi aceito

Durante a conversa na madrugada, Bin Laden disse para a líder Giovanna que também não acredita em tudo que sai da boca de Davi e ela concordou com o famoso.

Mesmo não enxergando o baiano da forma negativa como muitas pessoas que passaram pelo BBB 24 enxergaram, o funkeiro disse que pode não ser verdade o fato dele nunca ter visto uma edição do programa da Globo.

No BBB 24, Davi não reconheceu a atriz Deborah Secco e viralizou na web (Reprodução/Globoplay)

“Eu vejo que algumas coisas ele erra, que algumas coisas ele está...que eu não concordo com a atitude dele. Mas, sabe o que eu acho, que o Davi...esse bagulho de carne, de nunca ter assistido [o BBB] não concordo, claro, eu acho que é meteção de louco”, pontuou o famoso.

Em seguida, Giovanna lembrou que Davi fez questão de dizer que não conhecia Deborah Secco, que fez uma visita surpresa na casa do BBB.