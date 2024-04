Após festa no gnomo, Davi se sente ‘um soldado ferido’ na reta final do BBB 24

Após festa no gnomo, Davi sente ‘um soldado ferido’ na reta final do BBB 24 (Reprodução/Globo)

Após festa no quarto gnomo, Davi afirmou que se sente como “um soldado ferido” na reta final do BBB 24. Ao conversar com Alane, o brother deixou claro que não gostou nada da bandeira de paz levantada pelas aliadas dentro do reality show, na madrugada desta terça-feira (02).

Aproveitando o dia de paredão e prova do líder, Davi lembrou que o BBB ainda não chegou ao fim e que nada foi realmente definido pelo público, que até hoje a noite vota para eliminar uma das emparedadas: Alane, Beatriz e Pitel.

“O jogo ainda não acabou e eu fico pensando que eles já quiseram que eu saísse aqui da casa, só que o jogo ainda não acabou, o jogo continua”, afirmou o motorista de aplicativo sobre o fato de não confraternizar com seus rivais.

Ao ouvir o aliado, Alane disse que concorda com Davi: “Você está certo, você não é obrigado a forçar um sentimento”, respondeu a sister que está no 16º paredão do BBB 24.

Sobre a suposta traição das aliadas no reality, Davi voltou a falar sobre uma reflexão que fez com Isabelle: “Às vezes, aqui dentro, eu me sinto um soldado ferido. Ela [Isabelle] ficou sem entender, mas durante toda a trajetória dessa guerra do Big Brother Brasil, várias vezes as pessoas me macetaram muito aqui dentro”, disse ele.

Mas, o brother destacou que mesmo ferido segue até o fim do BBB: “Já enfiaram uma faca em mim, me cortaram. Olhando, agora, para essa rotatória dessa guerra que acabou acontecendo…já está acabando e tem poucos soldados para lutar, mas mesmo eu ferido e estando aqui com várias marcas, cicatrizes e tudo mais eu continuo lutando”.

Vale lembrar que na noite desta terça-feira (02), o modo turbo continua no BBB 24. Desta vez, os brothers e sisters se despedem de uma participante, formando o Top 8, conhecem uma nova liderança e formam mais um paredão.