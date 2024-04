Após fala polêmica sobre corpos no BBB 24, Rodriguinho diz que quer encontrar Yasmin Brunet: “Mulher incrível”

Décimo eliminado do BBB 24, Rodriguinho revelou que mantém a amizade com ex-companheiros do reality. De acordo com o cantor, os únicos que ele ainda não interagiu foi Thalita e Marcus.

“Eu mantenho contato com quase todos os participantes. Acho que eu só não falei ainda com a Thalita e com o Marcus, mas com o restante falei. A gente se fala regularmente. E com quem eu mais falo é o Michel, que já veio em casa. A gente se fala todo dia mesmo. É uma amizade verdadeira. Mas eu provavelmente vou ter amizade com todos”, disse Rodriguinho em entrevista ao ‘O Globo’.

Polêmica com Yasmin Brunet

Sobre Yasmin Brunet, uma de suas aliadas dentro da casa, mas que fez comentários polêmicos sobre o corpo da atriz, o cantor disse que ainda não teve contato, mas ele garante que irão conversar.

Recomendados

LEIA TAMBÉM: Após quase ser expulso do BBB 24, Bin diz que Davi é uma boa pessoa

“Eu ainda não conversei com a Yasmin. Por experiência própria sei que essa saída é difícil. A gente começa a lidar com as coisas que aconteceram e não sabemos de outras. Então, até processar isso, leva um tempinho. Eu levei uns 15 dias para isso e já procurei, já mandei mensagem. A assessoria dela informou que ela também quer falar comigo. Estamos esperando a hora certa para isso. E, claro, eu quero manter esse enlace que eu tive com ela, eu tive uma amizade com ela genuína dentro do programa. Não nos conhecíamos antes. A gente se deu muito bem, ela é uma mulher incrível. E quero, sim, depois de tudo resolvido, manter amizade com ela se ela também quiser”.

Rodriguinho também revelou para quem vai sua torcida para obter o prêmio milionário. “A minha torcida é para a Pitel, pelo laço que eu criei com ela e pela história dela. Eu acho ela fantástica, muito inteligente. Não se vitimiza, sabe muito sobre o jogo, sobre pessoas. Todo mundo da casa gosta dela. Minha torcida é para ela”, finalizou.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS: Buda tenta se redimir com Isabelle no final do BBB 24: ‘Gosto muito de você’