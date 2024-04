‘Vem conhecer a Camila’: Os motivos do público para eliminar Pitel do BBB 24

As redes sociais deixam claro que Giovanna Pitel será eliminada do BBB 24 nesta terça-feira (02). Enfrentando o paredão contra Beatriz e Alane, a sister do quarto gnomo não consegue agradar o público que acompanha o reality show da Globo.

Um dos comentários mais fortes referente a possível saída de Pitel acaba esbarrando em Lucas Henrique (Buda). No perfil oficial do BBB no Instagram, por exemplo, muitos dizem que ela vai finalmente “conhecer a Camila”, ex-mulher do professor de capoeira.

Há também quem ainda fale sobre a recente eliminação de Fernanda, no último domingo (31),e chegue a afirmar que Pitel está tão triste dentro da casa do BBB 24 que está na hora da emparedada fazer “companhia” para a amiga inseparável.

Comentários como “saiu a Fernanda, agora a amiga sai também” e “fora Pitel, a Fernanda te espera” aparecem em todas as publicações que falam sobre o resultado do próximo paredão do Big Brother Brasil.

O público que assiste a reta final do BBB 24 também está atento aos grupos que se formaram fora da casa e pedem para que ninguém fique dividido no 16º paredão da temporada: “Não dividam voto. Agora somos fora Pitel!”, apontou um seguidor da Globo.

Por fim, nem todos estão felizes com a possibilidade de Pitel ser eliminada do BBB 24. Em tom de deboche, um fã do reality show da TV Globo disse que acha um absurdo ver Fernanda e Pitel fora do jog antes da líder Giovanna, mas ressaltou que o importante é ter as três fora do Big Brother.

Vale ressaltar que o 16º paredão do BBB 24 foi formado neste domingo (31), depois da vitória de Giovanna em mais uma prova do líder. Em modo turbo, Tadeu revelou tudo depois da saída de Fernanda da casa e reforçou que mais um participante deixa o reality na terça-feira (02).

O público tem até a noite de terça para votar em quem deve deixar o Top 9 do BBB 24. Alane, Beatriz e Pitel lutam para permanecer por mais alguns dias, já que agora são três paredões por semana, até a final no dia 16 de abril.