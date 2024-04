Thaís Fersoza foi alvo de críticas pesadas na web: ‘Tirem ela do BBB’

O público acabou com Thaís Fersoza durante a entrevista com Fernanda, a 15ª eliminada do BBB 24. Em detalhes, a postura da atriz e apresentadora foi criticada na web por muitas pessoas que afirmaram que a famosa estava desconfortável.

“A Thais está desconfortável com a Fernanda ou está rolando algum B.O com ela fora? Até no celular ela tava”, escreveu uma pessoa que acompanhou o Bate-Papo BBB deste domingo de Páscoa (31).

Um outro afirmou que a esposa de Michel Teló não estava gostando de trabalhar no fim de semana. Já há quem chamou a famosa de “a pior entrevistadora que o BBB já teve e a maior antiprofissional do mundo”.

Ao longo da conversa com a eliminada Fernanda, os comentários ficaram cada vez mais fortes, chegando a dizer que Thaís Fersoza estava levando o BBB “ladeira a baixo”.

Boninho também não foi esquecido pelos fãs do reality show da TV Globo. No perfil oficial do BBB, muitos pediram para o diretor do programa tirar Thaís das entrevistas com os eliminados: “Tirem essa Thais…ela é a pior apresentadora que já teve”.

Ed Gama detonado na web

Thaís não foi o único alvo do público que acompanhou a entrevista com Fernanda. Ao longo da madrugada desta segunda-feira (01), Ed Gama foi detonado na web pela condução da conversa com a eliminada.

“Olha a Thaís no celular e o Ed Gama igual fã emocionado! Foi doidera esse bate papo”, afirmou uma pessoa. Um outro perfil disse que o apresentador do Bate-papo estava “fora de controle”.

Uma outra fã do Big Brother Brasil escreveu uma carta aberta reclamando do programa e da “cara fechada” de Thaís Fersoza e das risadas de Ed Gama.

“Que absurdo esse Ed Gama rindo alto de todas falas pesadas e preconceituosas de Fernanda e a Thaís está claramente desconfortável nessa entrevista”, começou ela.

Depois, ela disse que Ed ri muito alto e detonou a Globo: “Uma emissora que prega tanto contra preconceito e racismo, fazendo humor de pautas sérias só por que a Fernanda é amiga de alguns ali da emissora?”.