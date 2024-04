Renascer: 4 polêmicas aquecem o capítulo desta segunda-feira (01)

A novela Renascer volta ao ar na Globo com 4 polêmicas que prometem aquecer o capítulo desta segunda-feira (01), exibido logo após o Jornal Nacional. Confira abaixo tudo que acontece com José Inocêncio, Venâncio e Eliana!

Venâncio em apuros

Eliana ameaça Venâncio mais uma vez em Renascer (Reprodução/Globo)

José Venâncio (Rodrigo Simas) está em apuros no capítulo desta segunda-feira (01). Em cenas que ainda estão por vir, Eliana (Sophie Charlotte) ameaça contar para José Inocêncio (Marcos Palmeira) sobre Teca (Lívia Silva), caso o ex-marido não concorde em passar a fazenda para seu nome.

Visita inesperada

Falando na personagem vingativa de Renascer, Eliana faz uma visita inesperada e Ritinha (Mell Muzzillo) não gosta nada da presença dela na fazenda.

Em Renascer, Eliana retorna à fazenda de José Inocêncio e faz proposta para Mariana (Reprodução/Globo)

No entanto, Eliana chega ao local e tenta convencer Mariana (Theresa Fonseca) a formar uma parceria. Será que ela topa?

Quem também fica surpreso com a chegada da ex-mulher de Venâncio é Damião (Xamã), que é alertado por Deocleciano (Jackson Antunes) sobre o risco que ele corre se o patrão descobrir seu interesse por Eliana.

Casamento indesejado

Público detona ‘beijo fraco’ de João Pedro e Sandra em Renascer: ‘Não deu!’ (Reprodução/Globo)

No capítulo de Renascer, Egídio (Vladimir Brichta) e Dona Patroa (Camila Morgado) convidam Pastor Lívio (Breno da Matta) para celebrar o casamento de Sandra (Giullia Buscacio) e João Pedro (Juan Paiva). Mas, o protagonista da novela da Globo aconselha o religioso a não se envolver no suposto casamento do filho com a filha do vilão.

Ele não vende nada

Outra situação que vai acontecer em Renascer, no capítulo desta segunda-feira (01), é a recusa de Norberto (Matheus Nachtergaele) em vender a casa de Jacutinga (Juliana Paes) para Rachid (Almir Sater).

Em Renascer, Rachid não consegue comprar casa que foi de Jacutinga (Reprodução/Globo)

O elenco de Renascer é formado por Marcos Palmeira, Humberto Carrão, Juliana Paes, Duda Santos, Vladimir Brichta, Julia Lemos, Irandhir Santos, Alice Carvalho, Belize Pombal, Fabio Lago, Pedro Neschling, Adanilo, Patrícia França, Evaldo Macarrão, Jackson Antunes, Eli Ferreira, Rodrigo Simas, Maria Fernanda Cândido, Theresa Fonseca, Sophie Charlotte, Xamã, Mell Muzzillo, Juliane Araujo, Gabriel Sater, Renan Monteiro, Marcello Melo Jr., Juan Paiva, Quitéria Kelly, Uiliana Lima, Ana Cecília Costa, Samantha Jones, o cantor Xamã, Chico Diaz, Enrique Diaz, Breno da Matta, Edvana Carvalho, Nicolas da Paz, Gabriela Medeiros, Antonio Calloni, Matheus Nachtergaele, Lívia Silva e Almir Sater.

* As informações podem ser modificadas em função da edição das novelas da Globo.