Rei Charles III reaparece após diagnóstico de câncer

O rei da Inglaterra, Charles III e a rainha Camilla chegam à missa de Páscoa na capela se St. George no castelo de Windsor, Inglaterra, no domingo 31 de março de 2024. (Hollie Adams/Pool Foto via AP) AP (Hollie Adams/AP)

O rei Charles III apertou as mãos e conversou com o público depois de comparecer no domingo, junto com a rainha e outros membros da família real, a uma missa de Páscoa no Castelo de Windsor, em sua aparição pública mais significativa desde que foi diagnosticado com câncer no mês passado.

O rei, com um casaco escuro e uma gravata azul brilhante, sorriu enquanto cumprimentava os presentes do lado de fora da Capela de St. George por cerca de cinco minutos, apertando a mão de pessoas que seguravam cartões de felicitações e tiravam fotos em um dia frio de primavera.

"Vocês são muito corajosos, ficando aqui de pé no meio do frio", disse o monarca aos presentes.

“Continue com força”, disse uma pessoa na multidão enquanto Charles e a rainha Camila passavam.

A aparição do rei de 75 anos foi interpretada como uma tentativa de tranquilizar a população depois que Charles se afastou de suas funções públicas, após um anúncio do Palácio de Buckingham, no início de fevereiro, de que estava em tratamento contra uma forma não especificada de câncer.

O rei continuou trabalhando em privado, revisando documentos do governo e se reunindo com o primeiro-ministro. No entanto, sua presença em um evento público habitual da coroa, como a missa de Páscoa, foi considerada um sinal de que ele está começando a retornar à vista do público. Meios de comunicação britânicos publicaram na semana passada que o monarca começaria a aumentar suas aparições após a Páscoa.

A cerimônia em si estava menos lotada do que o habitual, pois Kate, a princesa de Gales, também está sob tratamento contra o câncer e parou suas aparições públicas. A princesa, seu marido, o príncipe William, e seus filhos não compareceriam ao evento.

O surpreendente anúncio de Kate de que ela também tem câncer foi feito em 22 de março, após semanas de especulações sobre sua saúde e seu paradeiro após uma cirurgia abdominal importante em fevereiro.

A ausência forçada do rei da vista do público tem sido um revés para um homem ansioso por deixar sua marca na coroa após quase 74 anos de espera - mais do que qualquer herdeiro anterior - para se tornar rei.

Quando sucedeu à sua mãe, a rainha Elizabeth II, Charles concentrou-se na hercúlea tarefa de demonstrar que uma monarquia com mil anos de história ainda é relevante em uma nação moderna cujos cidadãos vêm de todos os cantos do planeta. Com menos de dois anos no trono, o rei continua a se definir perante o público e tenta convencer os jovens e membros de minorias de que a família real pode representá-los.

Embora os deveres de um monarca constitucional sejam em sua maioria cerimoniais, as tarefas de um membro da família real podem ser exaustivas.

Além dos desfiles ocasionais com todo o esplendor real, há reuniões com líderes políticos, cerimônias de homenagem e eventos que reconhecem as conquistas de cidadãos britânicos. No primeiro ano de Charles no trono, ele participou de 161 dias de eventos oficiais.