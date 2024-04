‘Parasyte: The Grey’ explora a possibilidade de coexistência entre indivíduos e organizações.

A série ‘Parasyte: The Grey’chega a Netflix no próximo 5 de abril jisangchung / Netflix (jisangchung)

No próximo dia 5 de abril, a série de 6 episódios, ‘Parasyte: The Grey’ estará disponível na plataforma de streaming Netflix, estrelada por Jeon So-nee, Koo Kyo-hwan e Lee Jung-hyun, dirigida por Yeon Sang-ho (‘Estação Zombie: Trem a Busan’, ‘Península’ e ‘Psychokinesis’). Esta produção de suspense e ficção científica é baseada no mangá “Parasyte” de Hitoshi Iwaaki.

Sobre o que é ‘Parasyte: The Grey’?

Na sinopse oficial fornecida pela Netflix, lê-se: “Quando parasitas desconhecidos assumem o controle de hospedeiros humanos e vão ganhando poder, a humanidade deve se levantar para enfrentar essa crescente ameaça”.

Conheça o elenco de ‘Parasyte: The Grey’

Jeon So-nee como Jeong Su-in

Koo Kyo-hwan como Seol Kang-woo

Lee Jung-hyun como Choi Jun-kyung

Kwon Hae-hyo como Kim Chul-min

Kim In-kwon como Kang Won-seock

Lee Hyun-kyun como Kwan Hyuk-ju

O Publimetro México foi convidado para a conferência de imprensa antes da estreia, onde os atores Jeon So-nee, Koo Kyo-hwan, Lee Jeong-hyeon, Kwon Hae-hyo, Kim In-kwon, o diretor Yeon Sang-ho e o roteirista Ryu Yong-jae revelaram detalhes desta produção. “Como sabem, comecei como diretor de animação e, enquanto era estudante, pensei que o mangá era uma bíblia, me fez pensar como seria outro universo dentro do mesmo universo, como seria na Coreia”, disse o diretor Yeon Sang-ho, pois a série é ambientada em uma cidade da Coreia do Sul chamada Namil, ao contrário do mangá, que se passa em Fukuyama, Hiroshima, no Japão.

Por outro lado, o roteirista Ryu Yong-jae apontou que várias diferenças poderão ser vistas, em poucas palavras, uma expansão da história. No caso da protagonista Jeon So-nee, que interpreta o personagem Jeong Su-in, uma caixa de 29 anos sem família, ela compartilhou: "Já era fã do mangá e fiquei intrigada em saber como seria na Coreia em vez do Japão, isso me emocionou e me incentivou a participar do projeto", e acrescentou que seu personagem antes de conhecer o parasita tinha a ideia de que os humanos devem viver sozinhos e não precisar da ajuda de ninguém, mas depois de conhecer o parasita, a ideia de sobrevivência mudou completamente, dando um sentido à sua vida. "Nunca soube como seria o resultado final de como me transformaria em um parasita, foi algo muito diferente, tive que imaginar como seria tudo, foi uma luta muito solitária", disse entre risos.

No caso de Lee Jung-hyun, que interpreta Choi Jun-kyung, ela compartilhou que seu papel é o de uma professora que perde o marido depois de ele ser morto pelo parasita, então decide persegui-los como se fosse um tipo de jogo, “Eu entrei na produção três meses depois de dar à luz, tive que ter muitos músculos nos braços para poder carregar as armas, meu personagem precisa ser muito ágil, embora sinta que, no início, as pessoas acreditarão que é alguém comum, mas tudo mudará durante o decorrer da série”.

O ator Koo Kyo-hwan apontou que seu personagem como Seol Kang-woo gosta de fugir, mas depois aprende a ficar, “No show, meu personagem aprende muito, sou como o mensageiro, vejo e aprendo coisas. Para as cenas de ação, tentei não parecer exausto, foi isso que fiz”. Por outro lado, o ator Kwon Hae-hyo com seu papel de Kim Chul-min, confessou que é o único do projeto que não leu o mangá original, “Eu vi o roteiro como é, trabalhar com o diretor é sempre um prazer, por isso quis fazer parte desta série. Meu personagem é o que tem os pés no chão e é uma consolação para os telespectadores”.

Em relação aos efeitos visuais, o diretor Yeon Sang-ho disse que o gênero desta série é body snatcher, onde os atores têm seus rostos completamente alterados visualmente, “É uma das partes mais importantes que tentamos destacar, cada parasita é muito diferente um do outro, e em relação ao design eu queria torná-los realistas, como se isso pudesse acontecer conosco no futuro” e acrescentou que o que ele queria mostrar com este show é, “Netflix é um serviço de streaming global e eu sou um maníaco por mangás e agora que temos essa janela para mostrar este trabalho para o mundo, sinto que posso mostrar meu momento de fã. Quando penso em fazer um trabalho, é porque quero mostrar algo que eu gosto”.

O diretor mencionou que 'Parasyte: The Grey' é muito diferente do mangá original, pois no universo de "Parasyte: The Grey", ocorre na Coreia, mas também no Japão, e eles adicionaram várias coisas, o que poderia ser considerado uma expansão. "Recomendo que leiam o mangá primeiro, mas também assistam ao show até o final, pois certamente os surpreenderá. Tenho certeza de que os fãs vão adorar".