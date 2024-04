O fim dos pegadores de bolas: foram substituídos por cercas que não desperdiçam tempo

A tecnologia e o futebol sempre estiveram de mãos dadas, por isso não é surpreendente ver cada nova invenção neste esporte, que agora começa a ver uma nova implementação que poderia acabar com os famosos apanhadores de bola nos jogos.

Vários incidentes têm ocorrido com jovens alcançando bolas aos jogadores de futebol em vários jogos ao redor do mundo, e essa situação pode chegar ao fim graças a essa implementação.

Bolas escondidas, brigas com os jogadores, alguns comportamentos errados e até mesmo alguns que invadiram o campo para estragar jogadas têm sido algumas situações do passado com esses rapazes em todo o mundo.

No Brasil, os apanhadores de bola foram substituídos por cercas inteligentes

Foi no Campeonato Carioca onde um outdoor de uma empresa de vendas pela internet se virou para substituir esses caras.

Estas barreiras localizadas em pontos estratégicos do campo de jogo vão soltando bolas perto do ponto em que são necessárias e o fazem com uma precisão calculada que as deixa ao alcance dos jogadores que as necessitam.

Embora tenha sido por enquanto apenas uma campanha publicitária, a ideia foi muito bem recebida pelos fãs de futebol, que pedem que seja implementada em todos os lugares para ajudar a melhorar o tempo efetivo de jogo e diminuir um pouco a perda de tempo que se tornou tão comum em todas as partidas.