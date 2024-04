Na reta final do BBB 24, Davi descobre ‘dupla personalidade’ de brother (Reprodução/Globoplay)

Na reta final do BBB 24, depois da eliminação de Fernanda, Davi afirmou que brother tem “dupla personalidade” dentro da casa e disse que a hora dele “vai chegar”, deixando claro que ele é o seu próximo alvo para o paredão.

Com a despedida de Tadeu e a definição de uma nova berlinda, Davi, Beatriz e Isabelle foram para o quarto fadas e falaram sobre a reta final do BBB. Na conversa, o motorista de aplicativo disse que estava de olho em Lucas Henrique (Buda).

“O Lucas está vindo muito para cá, sabe. Ele está falando com as pessoas, querendo ser bonzinho também, tá com medo de ir pro paredão, mas a hora dele vai chegar”, começou Davi.

Para suas aliadas dentro do BBB 24, o brother diz que o capoeirista muda de comportamento: “Ele é uma pessoa que tem dupla personalidade dentro da casa. Ele tem dupla personalidade, com o colar, ele sendo o líder, ele vai virar um leão. Ele vai falar com ninguém, ele fica um bicho, ele se transforma”.

Ainda analisando o comportamento de Buda no BBB, Davi disse que o brother sempre se esforça para ouvir as conversas deles: “Mas, quando ele está sem colar, quando ele não ganha nada, ele fica aí todo mansinho, quietinho, vem conversar. Ele acha que está me enganando, mas deixa eu pegar ele”.

Para concluir, Davi diz que Buda é uma pessoa inconveniente dentro da casa: “Ele fica passando e fica olhando para tentar escutar a conversa”.

Vale destacar que Lucas Henrique (Buda) desconfia que algo de errado aconteceu fora do confinamento. Sem saber que está em processo de divórcio movido por Camila, o professor de capoeira segue seu jogo e tenta chegar na final do BBB 24, que está marcada para o dia 16 de abril, depois da novela Renascer.