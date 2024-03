Kate Middleton: os 3 pedidos que a princesa fez para combater o câncer

‘Tempo’: Kate Middleton pede ao mundo tempo para lutar contra seu diagnóstico

"Como podem imaginar, isso tem levado tempo. Para mim, levou tempo para me recuperar de uma cirurgia importante antes de começar o tratamento. Mas, o mais importante, temos levado tempo para explicar tudo isso para George, Charlotte e Louis de uma forma adequada para eles, e tranquilizá-los dizendo que vou ficar bem", assegurou a princesa, o que revela um claro pedido à população de paciência para assimilar a notícia."

‘Espaço’: o segundo pedido de Kate Middleton

"O meu trabalho sempre me trouxe muita alegria e espero voltar quando puder, mas por agora preciso focar em me recuperar completamente", pediu comovida a princesa durante o seu tratamento.

‘Privacidade’: Kate Middleton precisa de privacidade enquanto recebe tratamento

“Esperamos que compreendam que, como família, agora precisamos de um tempo, espaço e privacidade enquanto concluo meu tratamento”, afirmou Kate Middleton com o olhar fixo na câmera, solicitando respeito para que ela e aqueles ao seu redor possam fazer tudo o que for necessário para processar e lidar com tudo sem a pressão midiática.

