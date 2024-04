Jojo Todynho abre o dia com malhação intensa: “segunda-feira é a segunda chance de recomeçar!”

Na última semana, a funkeira Jojo Todynho fez uma postagem comemorando a meta atingida após seis meses da cirurgia bariátrica e se restava alguma dúvida sobre a persistência da influencer em atingir seu objetivo ela compartilhou sua rotina logo cedo nesta segunda-feira, suando a camisa na academia. “Segunda-feira é o melhor dia!”, garantiu no post.

“Eu antigamente odiava a segunda-feira, mas depois que aprendi que a segunda-feira é a segunda chance que nos temos de recomeçar e mudar mais uma vez nossa história, as segundas-feiras passaram a ser as melhores para mim”, compartilhou Jojo.

Na última sexta-feira Jojo começou o dia compartilhou com seus seguidores seu peso atual, após perder 46 quilos. “Bom dia! E vamos comemorar esses 99 quilos. Ai, meu deus. É isso, amor!”, disse Jojo, exibindo o corpo em um biquíni. Ela também disse que sua meta é chegar aos 90 quilos, e por isso está lutando diariamente na academia.

MOOD BETERRABINHA

Jojo apareceu na academia nesta segunda-feira com um look roxo composto por um top e uma calça legging e brincou com seu visual” “”E o mood de hoje é a beterrabinha de Lipe”, disse.

DERCY TODINHO?

A influencer falou nesta segunda-feira sobre a atriz Dercy Gonçalves e se comparando à diva da TV e sua personalidade forte. “Estava aqui assistindo aos vídeos da Dercy Gonçalves. Eu sou muito parecida com ela, meu Deus! A Dercy pintava, e o povo tirava ela para doida. Só que eu tenho alma de Dercy com 27 anos”, disse a funkeira.

“Quando eu chegar à idade dela vão me internar, certeza. Se eu estiver lúdica, vou estar hablando à beça”, disse Jojo Todynho.