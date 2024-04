Já querem faturar? Essa é a exigência dos filhos de Shakira para cantar no Acrostico

Shakira Isabel Mebarak Ripoll nasceu em Barranquilla, Colômbia em 1977. Desde muito jovem, ela mostrou um grande talento para a música e começou a escrever suas próprias canções aos oito anos.

Em 1991, lançou seu primeiro álbum ‘Magia’ e desde então vendeu mais de 70 milhões de discos em todo o mundo. Suas músicas têm sido um sucesso nas paradas internacionais e ele possui mais de 400 prêmios, incluindo 15 Prêmios Grammy Latinos e 3 Prêmios Grammy, e recebeu mais de 600 indicações ao longo de sua carreira.

Além de sua incrível carreira musical, Shakira também é conhecida por seu trabalho filantrópico. Ela é embaixadora da boa vontade da UNICEF e fundou sua própria organização beneficente, a Fundação Pés Descalços, que ajuda crianças desfavorecidas na Colômbia.

Mas o que realmente faz com que Shakira seja tão especial é o seu estilo único de música. Ela combina ritmos latinos com rock e pop, e a sua voz distintiva é reconhecida em todo o mundo.

Algumas de suas músicas mais populares incluem ‘Hips Don’t Lie’, ‘La Tortura’ e ‘Waka Waka (This Time for Africa)’, que foi o hino oficial da Copa do Mundo da FIFA 2010.

Numa recente entrevista no programa ‘The Tonight Show’ com Jimmy Fallon, Shakira lembrou o momento em que Milan e Sasha, de 11 e 9 anos, respectivamente, pediram para estar no seu álbum musical. A música ‘Acrostico’, na qual as crianças cantam com a mãe, tornou-se uma das mais emocionantes para os fãs.

"Escrevi uma música para eles chamada Acróstico e, sabe, às vezes eles passam pelo estúdio e vieram me visitar quando eu estava gravando essa música. Eles ouviram a música, sabiam que era para eles e começaram a cantar no microfone e soaram tão bem", lembrou a barranquillera.

"Disseram-me: 'Mamãe, queremos estar no álbum', então gravamos. Depois também quiseram aparecer no vídeo e agora estão perguntando sobre os direitos autorais", revelou a colombiana provocando risos na plateia.

Apesar de Shakira poder dar qualquer coisa aos seus filhos, a colombiana está ensinando-lhes a importância de trabalhar e conquistar as coisas por si mesmos: “Cada um tem o seu ‘cofrinho’ e estão a poupar porque querem comprar um carro quando forem grandes, porque eu lhes disse: ‘Não vou comprar um carro, um telefone ou qualquer outra coisa. Se vocês o querem, vão ter que ganhá-lo’”.