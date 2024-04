Já o perdoou? Joana Sanz publica foto reveladora ao lado de Dani Alves

No dia 25 de março passado, Dani Alves saiu da prisão depois de pagar uma fiança de um milhão de euros para continuar cumprindo sua sentença por agressão sexual em liberdade condicional.

O caso do brasileiro fez com que ele perdesse amizades e até mesmo sua parceira Joana Sanz, que pediu o divórcio enquanto ele estava na prisão e depois apagou todas as fotos ao lado do jogador de suas redes sociais.

Eles fizeram as pazes?

A poucos dias de o ex-jogador do Pumas sair da prisão de Brians 2 em Barcelona, a modelo espanhola agitou as redes sociais ao publicar uma foto com ele.

Recomendados

Foi através de uma história do Instagram que a nativa de Tenerife compartilhou uma imagem em que se vê sua mão ao lado da de Dani Alves.

Embora seus rostos não sejam vistos, a tatuagem do brasileiro revela que é ele quem está de mãos dadas com Joana Sanz. Como resultado, os rumores sobre uma reconciliação inundaram as redes.

Embora até agora nenhum dos dois tenha esclarecido abertamente esta situação, a imagem evidencia que ambas as personalidades estariam se dando uma nova oportunidade, apesar da polêmica envolvendo o jogador.