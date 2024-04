Fora do BBB 24, Fernanda descobre algumas fofocas polêmicas (Reprodução/Globoplay)

Eliminada do BBB 24, Fernanda não demorou nem 24 horas para descobrir algumas fofocas que dominaram sua temporada fora do confinamento. Tudo aconteceu durante o Bate-papo BBB, onde um outro participante contou alguns detalhes para a sister.

Durante o programa da madrugada desta segunda-feira (01), o ex-BBB Pizane entrou no ar, direto do seu carro, e não perdeu tempo e contou logo tudo que chocou o público que acompanha o BBB, mas principalmente os participantes que não sabiam de nada.

“Eu tenho três fofocas para você agora. A mulher do Buda, ou melhor a ex-mulher do Buda, não gostou das investidas dele para cima da Pitel e agora ele está solteiro”, começou o brother, que deixou Fernanda muito chocada.

Outra notícia soltada por Pizanne no Bate-Papo BBB foi o fato dele e da 15ª eliminada da temporada atual do Big Brother Brasil fazerem parte da mesma família: “Seu irmão Gabriel com o irmão da Bia, minha namorada...eu tô fazendo parte da sua família e você nem sabe”, disse o rapaz.

Por fim, o amigo de confinamento disse outra fofoca que dominou as redes sociais fora do BBB 24: “Outro solteirão que está bombando é o Nizan. Sabe com quem ele está se envolvendo? Letícia Spiller, segura essa bomba aí”.

Enquanto Fernanda não sabia o que fazer com tanta informação bombástica, Pizane disse que eles tinham muito ainda para conversar, mas que tudo seria longe das câmeras da Globo: “São essas e muitas outras fofocas que a gente vai ter, mas depois a gente coloca o papo em dia”.

Na internet, o público comentou as caras e bocas de Fernanda ao saber das três fofocas bombásticas sobre o BBB 24: “A Fernanda é excêntrica! As pessoas ainda não estão preparadas pra gente assim. Ela teve erros, teve! Mas foi protagonista! Aceitem”, escreveu uma fã.