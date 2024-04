Eva Mendes não é a única, elas abandonaram suas carreiras por amor e algumas foram traídas

Eva Mendes falou como nunca antes sobre seu relacionamento com Ryan Gosling e a razão que a levou a abandonar sua carreira de atriz após formar uma família com o ator e suas filhas: Esmeralda e Amanda. Embora muitos tenham aplaudido, alguns a têm criticado.

A atriz revelou durante uma entrevista com a revista Today Show que estabeleceu um acordo "não verbal" com seu marido para parar de trabalhar fora de casa, enquanto ele continuava com sua carreira em Hollywood.

"Foi como, 'OK, ele vai trabalhar e eu também vou trabalhar, só que farei isso daqui', explicou a famosa que está há 10 anos sem aparecer nas telas."

Recomendados

Assim como Eva Mendes, elas também renunciaram às suas carreiras por amor

Cameron Diaz

Depois de uma bem-sucedida carreira em Hollywood, Cameron Diaz decidiu se afastar de sua carreira em 2014 para dedicar tempo à família que formou com o músico Benji Madden e sua filha Raddix Madden. Ela queria ser mãe em tempo integral, então decidiu iniciar sua própria marca de vinhos.

Shakira

Shakira decidiu pausar sua música depois de formar uma família com Gerard Piqué e seus filhos: Milan e Sasha. Por 12 anos, a colombiana se dedicou a ser mãe e esposa em tempo integral, no entanto, acabou enfrentando uma grande decepção após a infidelidade do empresário com Clara Chía Martí. Após a separação, a cantora decidiu voltar com tudo aos microfones.

Meghan Markle

Meghan Markle começava a colher os frutos de sua carreira como atriz quando conheceu o príncipe Harry, e por isso, ao se tornar parte da realeza, decidiu abandonar sua profissão. Apesar de ambos terem renunciado a seus títulos reais, ela tem se dedicado a cuidar de sua família e trabalhar ao lado de seu marido.

Letizia Ortiz

Assim como Meghan Markle, Letizia Ortiz abandonou sua carreira como jornalista para se casar com o príncipe Felipe, na época, a quem conheceu durante seu trabalho e agora se tornou a Rainha da Espanha.

Jennifer Garner

Depois de formar uma família com Ben Affleck e seus filhos: Violet, Seraphina e Samuel, Jennifer Garner decidiu dar uma pausa nas constantes filmagens para ser mãe e esposa, no entanto, acabou desapontada com o ator e eles assinaram o divórcio após 13 anos juntos.

Thalía

Thalía deixou para trás as telenovelas depois de se casar com o produtor Tommy Mottola, com quem teve seus dois filhos. Desde então, ela tem se dedicado a crescer como empresária e de vez em quando lança músicas.