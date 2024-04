Equipe da NBA fez os torcedores rivais chorarem e fez todos rirem

Torcedores do Lakers chorando

A NBA tem dinâmicas de entretenimento em outro nível, onde os fãs se tornam protagonistas e, desta vez, fizeram eles chorarem de rir com o uso de um filtro bastante chamativo.

O fato que gerou grande repercussão nas redes sociais ocorreu nos últimos dias no confronto entre o Indiana Pacers e o Los Angeles Lakers.

Do duelo desta sexta-feira, em que os donos da casa venceram por 109 a 90 no Bankers Life Fieldhouse, surgiu esta situação que transcendeu o esportivo.

Na NBA, os fãs foram levados às lágrimas com um filtro

Foi uma das últimas pausas do jogo, quando o placar estava praticamente definido, que recorreram à tecnologia para arrancar muitas risadas devido ao choro.

Sempre que um torcedor visitante aparecia na tela gigante, eles aplicavam o filtro do choro nele, brincando com a derrota que estavam sofrendo, o que gerou muitas risadas.

Até as pessoas que tinham o filtro não conseguiam parar de rir e esses movimentos as faziam chorar ainda mais. Uma genialidade das pessoas do Indiana Pacers.