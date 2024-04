Eliminada do BBB 24, Fernanda foi chamada de ‘campeã da moral’ pelo público

Fernanda foi eliminada do BBB 24 com 57,9% dos votos, mas parece que não era para a sister deixar o reality show da Globo. Após a saída dela, a web deixou claro seu apoio e mandou alguns recados para a 15ª eliminada da temporada.

Eliminada no domingo de Páscoa (31), Fernanda disputou a preferência do público contra Giovanna, que ficou em segundo lugar, com 37,85% dos votos, e Beatriz, que foi a emparedada com menos votos, apenas 5,06%.

No perfil oficial do BBB no Instagram, muitos fãs correram para comentar sobre a eliminação de Fernanda do reality show. Um disse que foi o Big Brother Brasil que perdeu com a saída da sister.

Já outro afirmou que Fernanda deixou o BBB 24 cedo demais: “A mais real e a grande campeã dessa edição! Sem máscara, sem filtro, sem vitimismo!”, completou o fã do programa.

Outros internautas chamaram Fernanda de “campeã da moral” do BBB 24 e ainda “injustiçada” da temporada: “A única que era de verdade, os outros são forçada,campeã moral do BBB 24″, escreveu uma pessoa.

Vale destacar que depois da eliminação de Fernanda, o BBB 24 continuou o seu modo turbo e teve a prova do líder, que consagrou Giovanna, e mais uma formação de paredão, colocando Beatriz, Pitel e Alane na berlinda até terça-feira (02).

Confira abaixo a média de votos do último paredão

Beatriz

Média: 5,06%

Voto Único: 6,73%

Voto Torcida: 3,39%

Fernanda

Média: 57,09%

Voto Único: 53,46%

Voto Torcida: 60,72%

Giovanna

Média: 37,85%

Voto Único: 39,81%

Voto Torcida: 35,89%