Dia da Mentira! Dummies deixam Davi e Isabelle confusos dentro do BBB 24

O primeiro dia de abril é conhecido como o Dia da Mentira e, logo na manhã desta segunda-feira (01), os Dummies deixaram Davi e Isabelle confusos dentro do BBB 24.

Num vídeo, que circula nas redes sociais, os misteriosos auxiliares de Tadeu invadiram a casa e, sem nenhum aviso, expulsaram Davi da cozinha. Um detalhe, o brother preparava o café da manhã.

Na brincadeira do Dia da Mentira, os Dummies chegaram a isolar as cozinhas do VIP e da Xepa e Davi correu para chamar Isabelle, sua aliada mais fiel no BBB 24.

Davi aproveitou e contou tudo que viu: “Fecharam o armário, a porta, estava fazendo um rango... Tomei um susto, achei que tinha acontecido alguma coisa. Do nada, eles entraram pela porta, me mandaram sair”.

Enquanto conversavam, a manauara especulou que todos os brothers estavam no Tá com Nada mais uma vez, mas não sabia a razão.

Depois de um tempo, a dupla lembrou da data e Davi soltou:”Será que é pegadinha de primeiro de abril? Ah, estão fazendo isso de primeiro de abril”.

A sister concordou com o aliado e o chamou de esperto. Ela afirmou que poderia ser isso ou realmente o Tá com Nada.

Ed Gama e Thaís detonados na web

Thaís Fersoza e Ed Gama foram detonados pelo público que acompanhou a entrevista com Fernanda no Bate-Papo BBB. Ao longo da madrugada desta segunda-feira (01), Ed Gama foi detonado na web pela condução da conversa com a eliminada.

“Olha a Thaís no celular e o Ed Gama igual fã emocionado! Foi doidera esse bate papo”, afirmou uma pessoa. Um outro perfil disse que o apresentador do Bate-papo estava “fora de controle”.

Uma outra fã do Big Brother Brasil escreveu uma carta aberta reclamando do programa e da “cara fechada” de Thaís Fersoza e das risadas de Ed Gama.

Thaís Fersoza foi alvo de críticas pesadas na web: ‘Tirem ela do BBB’ (Reprodução/Globoplay)

“Que absurdo esse Ed Gama rindo alto de todas falas pesadas e preconceituosas de Fernanda e a Thaís está claramente desconfortável nessa entrevista”, começou ela.

Depois, ela disse que Ed ri muito alto e detonou a Globo: “Uma emissora que prega tanto contra preconceito e racismo, fazendo humor de pautas sérias só por que a Fernanda é amiga de alguns ali da emissora?”.