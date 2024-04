“Demorei quatro anos”: Shakira ficou surpresa com um presente que uma fã lhe deu

Shakira não pôde evitar mostrar o quão surpresa ficou depois que uma fã a abordou para entregar-lhe um presente curioso, afirmando que levou “quatro anos” para conseguir esse resultado. Além disso, a cantora também compartilhou alguns vídeos nos quais interagiu com vários de seus seguidores.

A colombiana está desfrutando de um dos melhores momentos de sua carreira musical devido ao lançamento de seu novo álbum, 'As mulheres já não choram', recebendo todo tipo de críticas positivas em relação às músicas e letras, que vão desde fortes indiretas para seu ex-parceiro, Gerard Piqué, até mensagens de empoderamento feminino.

E embora a artista já desfrutasse de uma boa projeção e reconhecimento internacional, este novo lançamento a colocou novamente sob os holofotes, com muitos de seus fãs elogiando e aplaudindo o novo conteúdo musical.

Isso foi refletido através de uma série de histórias que Shakira publicou em seu perfil do Instagram, sendo abordada por vários fãs enquanto tentava entrar em um restaurante perto da Times Square em Nova York.

Mas para sua surpresa, ela foi abordada por uma fã que tinha para ela um presente curioso, sendo este uma grande melancia com o rosto de Shakira esculpido nela, apresentando um acabamento bastante realista.

Ao receber o presente incomum de uma fã, a intérprete de 'Pies descalzos' não pôde deixar de mostrar seu espanto ao ver o presente, fica ainda mais impressionada ao ouvir que a garota em questão levou "quatro anos" para lhe apresentar esse resultado. No entanto, não está claro se ela se refere ao tempo que levou para aperfeiçoar a técnica ou se foi o tempo que levou para conseguir entrar em contato com ela.

Shakira está muito dedicada aos seus fãs

Em outra história do Instagram, a colombiana compartilhou um vídeo no qual ela está dentro de uma van com a janela abaixada enquanto seus fãs estão do lado de fora gritando seu nome.

Mas não é tudo, pois muitos de seus seguidores também queriam que ela autografasse vários itens com sua imagem, desde álbuns até pôsteres, tanto do seu conteúdo novo quanto do clássico.

No clipe, pode-se ver como Shakira vai atendendo aos diferentes fãs, deixando sua assinatura nos produtos que lhe vão passando, recebendo muitas palavras de agradecimento no processo, mostrando que ela dedica tempo para interagir com seus seguidores.