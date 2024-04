Bradley Cooper e Gigi Hadid ainda estão juntos? Tudo o que sabemos

O romance entre Bradley Cooper e Gigi Hadid deu um passo além dos rumores, pois foram vistos se beijando em público em Nova York. O casal foi visto trocando carinhos enquanto desfrutavam de um jantar ao ar livre no Via Carota, no West Village, nos últimos dias.

As imagens mostram Cooper, de 49 anos, e Hadid, de 28, inclinando-se um para o outro em um beijo apaixonado, confirmando assim as especulações sobre seu relacionamento. O encontro ocorreu durante um jantar em grupo em homenagem ao 40º aniversário de Antoni Porowski, estrela de "Queer Eye".

Um beijo romântico capturado em câmera

Gigi Hadid compartilhou uma mensagem de parabéns em seu story do Instagram, confirmando indiretamente sua presença no evento e a proximidade entre eles. Embora este seja o primeiro momento público em que Cooper e Hadid mostram sinais de afeto, os rumores sobre seu relacionamento remontam a outubro de 2023.

Naquele ano, foram vistos saindo juntos do mesmo restaurante em Nova York. Naquela época, fontes próximas ao casal compartilharam que estavam "se divertindo" juntos, mas também apontaram que havia uma atração mútua e potencial para que o relacionamento avançasse. Desde então, o casal tem sido visto várias vezes juntos.

Incluindo uma saída em Los Angeles após o Globo de Ouro de 2024, onde Cooper foi acompanhado por sua mãe Gloria. A presença da mãe de Cooper no evento demonstra a seriedade e o compromisso do ator com sua família, um aspecto que ele destacou várias vezes em entrevistas anteriores.

A relação se tornando cada vez mais pública

Apesar de não terem feito nenhuma declaração pública sobre seu relacionamento, as ações de Cooper e Hadid falam por si só. Desde passeios de mãos dadas até Cooper vestindo roupas da marca de roupas de Hadid, Guest in Residence, o casal tem deixado pistas sobre a natureza de seu romance nos últimos meses.

Entretanto, na recente edição do Oscar, Cooper compareceu ao evento acompanhado de sua mãe, mantendo assim a tradição de irem juntos a importantes cerimônias. Embora Hadid não estivesse presente desta vez, os rumores sobre seu romance continuam alimentando a atenção da mídia e dos fãs do casal.