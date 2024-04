BBB 24: Pitel faz promessa ousada a MC Bin Laden caso volte do Paredão

Após os brothers e sisters do ‘Quarto Fada’ cumprirem a promessa de pular nus na piscina do BBB 24, foi a vez do ‘Quarto Gnomo’ pensar em uma promessa ousada caso Pitel volte do Paredão.

Enfrentando Alane e Beatriz na berlinda, a assistente social conversa com MC Bin Laden e Lucas Henrique e diz que vai fazer uma tatuagem caso escape.

“Tomara que você esteja totalmente errada e você vai voltar no bagulho”, diz o MC. “Aí se eu não voltar eu não quero um braço fechado, não. Eu quero dois. Está me devendo dois agora”, promete Pitel.

Recomendados

O funkeiro escolhe qual desenho a sister vai fazer caso volte. “Mas você vai voltar. Se você voltar, você vai tatuar ‘Bololo haha’ em um dos braços. Você vai fechar os dois e vai ter que escrever”, declara o funkeiro. “Eu escrevo. Eu boto ‘Bololo haha’ no braço porque eu sei que não volto”, diz a sister. “Mas você vai voltar”, responde Bin.

Lucas Henrique, que também participa da conversa, pergunta se o acordo está fechado. Pitel diz que sim. “Brasil, ganhamos uma tatuagem no braço do ‘Bololo haha’ da Pitel”, diz o MC.

Contudo, a sister diz que Bin também precisa tatuar algo. Ele então fiz que vai tatuar o nome da colega, mas ela diz que apenas um ‘P’ é o suficiente.

LEIA TAMBÉM: Dia da Mentira! Dummies deixam Davi e Isabelle confusos dentro do BBB 24

Veja a tatuagem ‘bololo haha’ que MC Bin Laden tem no corpo:

talvez o mc bin laden seja um pouco expressivo nas tatuagens... pic.twitter.com/DXbISwgzbZ — MC BIN LADEN (@mcbinladen) January 9, 2024

Fernanda avalia sua participação no BBB 24: “Fui baixa, fui ruim”

‘Campeã moral’ do BBB 24, de acordo com a opinião do público nas redes sociais, Fernanda foi a 15ª eliminada na noite de domingo (31), com 57,09% dos votos, em Paredão contra Giovanna (37,85%) e Beatriz (5,06%).

No Bate-Papo BBB com Thaís Fersoza e Ed Gama, a sister avaliou sua trajetória dentro do reality após rever algumas cenas polêmicas. De acordo com ela, tudo fazia parte do seu jogo, porém revelou não concordar com tudo que disse.

“Estando lá é loucura. A percepção é outra. Como eu mesma me vendo aqui já é outra. Só que, quando você está vivendo ali, tudo é muito estranho. Tudo parece muito armado, tudo parece muito definido, tudo parece muito falso. Todos os movimentos parecem, sim, premeditados. Interesseiros a todo instante. E a gente consegue, sim, fazer preconceitos. Temos. A gente olha e vê que não combina, que não bate”, explica Fernanda.

Ela diz que, dentro da casa, eles julgam o tempo inteiro. “Saindo do jogo não tem mais nada disso. Tudo o que eu falei não faz mais sentido. Onde, em que momento, eu vou fazer comentários como esse? Quais julgamentos são esses se eu não tenho a vivência aqui fora? E vendo isso, acredito que tenha sido muito doloroso pra quem está assistindo. E, não, não concordo com nada do que falei porque eu não tenho experiência de vida com elas. Eu tive experiência de jogo com elas e fui baixa, fui ruim”.