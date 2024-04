A nova minissérie da Netflix, baseada em eventos reais, que você pode maratonar em um único dia

Netflix sabe como manter seus assinantes interessados toda semana e é por isso que constantemente está renovando seu catálogo, para se manter à frente de sua concorrência.

Recentemente, a plataforma adicionou uma nova minissérie de 3 episódios baseada em fatos reais que pode ser ideal para assistir neste domingo, já que você pode ver em uma única sentada.

Qual é a nova minissérie?

A nova minissérie que chegou à Netflix para prender o público é ‘O Programa: A Indústria dos Internatos Abusivos’, uma produção que promete mantê-lo na beira do seu assento.

Recomendados

“ ‘O Programa: A Indústria dos Internatos Abusivos’ é uma série documental de investigação que mergulha em um internato sombrio para jovens problemáticos. Lá, anos depois de viver neste internato, uma mulher atormentada por sua experiência como adolescente revela vários casos de corrupção e abuso neste programa para jovens com problemas”, diz a sinopse oficial.

Durante os 3 episódios desta nova minissérie, os criadores te fazem seguir a investigação e o drama que uma mulher atormentada vivenciou na escola disciplinar que frequentou na adolescência, enquanto expõe a corrupção e o abuso da indústria da juventude problemática nos Estados Unidos, com testemunhos reais, vídeos e entrevistas que te ajudarão a compreender esta história macabra.

‘O Programa: A Indústria dos Internatos Abusivos’ é ideal para assistir se você é fã do gênero policial e de ‘true crime’ ou se procura uma experiência emocionante e reflexiva em todos os sentidos. Com esta produção, a Netflix mais uma vez aposta neste subgênero, que já lhe rendeu vários outros sucessos no passado.

Com sua trama envolvente e foco na verdade e justiça, esta série vai te manter grudado na tela do início ao fim, deixando você querendo mais, e o bom é que na Netflix há muito mais conteúdo desse gênero que você poderá consumir depois de terminar esta.