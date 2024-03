O sábio conselho de Shakira para as mulheres evitarem sofrer de infidelidade

Shakira recuperou o sorriso. Cada foto que aparece da cantora atualmente contrasta com as imagens do momento de sua separação de Gerard Piqué, em que ela aparecia com uma expressão sombria.

Oficialmente, a colombiana está de volta à sua vida pessoal e profissional. Ela colocou as coisas em ordem em casa e agora está percorrendo o mundo promovendo sua mais recente produção musical, ‘Las mujeres no lloran’.

Na verdade, Shakira até se atreve a dar conselhos de relacionamentos amorosos para as mulheres. Muitos poderiam pensar que a cantora já deixou de acreditar em relacionamentos amorosos, devido à infidelidade que sofreu por parte de Piqué. Mas nada disso, a cantora incentiva as mulheres a confiarem e se abrirem para o amor.

A cantora disse: “Continuo acreditando que é preciso acreditar no amor... continuo acreditando que é preciso confiar, mesmo que te traiam, é preciso rir com toda a risada e chorar com todas as lágrimas’, de acordo com a revista Quien.

O disco de Shakira: uma montanha-russa de sentimentos

Shakira deixa claro que este álbum expressa todos os momentos que viveu após a separação de Piqué. Cada sentimento que atravessou nestes quase dois anos foi descrito nas letras que compõem cada canção de ‘Las mujeres no lloran’.

"Este álbum é composto por 16 músicas e cada uma delas narra experiências, emoções, o processo que passei para elaborar minhas perdas, meus ganhos também, porque não foi um processo linear nos dois anos em que estive produzindo este álbum", disse a cantora de 47 anos.

“Foi um tempo em que houve picos e vales e altos e baixos, essas músicas documentaram todas essas experiências, todas essas emoções intensas e transformaram toda essa... raiva em amor, dor em força, em resiliência, vulnerabilidade em força”, declarou Shakira.