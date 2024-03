O encontro romântico inesperado de Shakira que não vimos chegar e emociona a todos

A cantora colombiana Shakira caminha ao longo do grid antes do início do Grande Prêmio de Fórmula 1 de Miami, no Autódromo Internacional de Miami Matias J. Ocner / Miami Herald via AP (Matias J. Ocner/AP)

Shakira continua deixando claro que é uma das cantoras latinas mais influentes, graças ao seu irreverente retorno aos microfones com seu álbum ‘Las mujeres ya no lloran’ onde tem destacado seu talento camaleônico ao inovar com novos gêneros musicais, mas também voltar ao passado com algumas letras de suas canções.

A vida profissional e pessoal da cantora deu uma grande reviravolta nos últimos meses após se separar de Gerard Piqué, mudar-se para Miami e não parar de lançar novas músicas, que consegue transformar em tendências.

Agora, a diva de 46 anos que está no auge de sua carreira, viajou para Nova York para promover seu álbum e surpreendeu seus fãs com um encontro romântico inesperado em um restaurante.

Shakira e seu encontro romântico com este galã

Após o lançamento do vídeo de sua música 'Puntería', Shakira tem recebido muitos elogios por ter como protagonista o ator britânico Lucien Laviscount, sobre quem mencionaram ter uma grande semelhança com Lewis Hamilton, o piloto com quem foi vinculada romanticamente há alguns meses.

Mas agora, ela decidiu sair para jantar com o ator ‘Emily em Paris’ após seu concerto gratuito na Times Square, deixando mais de um surpreso, pois embora todos pensassem em Hamilton ao ver o ator, agora ela foi aproveitar com o galã.

A cantora e o ator escolheram o restaurante italiano Carbone para a noite, que está localizado em Soho, no número 181 da Thompson Street em Nova York.

Embora Shakira tenha mencionado em suas últimas entrevistas que prefere estar solteira no momento, surgiram rumores de um possível romance com o moreno que conquistou mais de uma pessoa com seu atrativo físico.

As fotos da chegada do casal ao restaurante se tornaram virais nas redes sociais, pois não tiveram problemas em serem capturados pelos fotógrafos. No entanto, teremos que esperar para ver se Shakira decide dar uma nova chance ao amor, pois até então deixou claro que está priorizando sua carreira musical e seu papel como mãe de Milan e Sasha.

Ambos usaram looks em tons de preto. Ela usou um corset preto sensual com amarrações na frente, combinado com uma calça larga e um casaco de veludo, enquanto seu companheiro foi visto com calça, camiseta, cachecol e jaqueta de couro.