Em vídeo: o tropeção de Shakira que ninguém viu durante sua apresentação na Times Square, em Nova York

Shakira deixou milhares de espectadores boquiabertos na Times Square, em Nova York, com um show gratuito para apresentar seu novo álbum ‘Las Mujeres Ya No Lloran’. Em questão de segundos, a artista conseguiu superar um tropeção que não a impediu de continuar cantando para seu público. A multidão, composta principalmente por jovens de diversos países, se reuniu nas ruas 45 e 46, onde um palco espetacular foi montado no topo de um arranha-céu.

Antes do início do concerto, o ambiente já estava carregado de emoção com a contagem regressiva projetada nas telas, enquanto uma imagem de Shakira enfeitava a área. Com o coro de "Shakira, Shakira" ressoando no ar, a cantora fez sua entrada triunfal, vestindo uma roupa preta e deslumbrando o público com sua energia característica.

Shakira tropeçou sem que ninguém visse

Durante aproximadamente 30 minutos, Shakira deleitou seus seguidores com uma seleção de seus sucessos mais icônicos, desde “Las caderas no mienten” até as novas músicas de seu álbum recém-lançado. Apesar de alguns problemas técnicos de som, a emoção e o entusiasmo da audiência nunca diminuíram.

Recomendados

No entanto, um detalhe passou despercebido durante sua apresentação em questão de segundos. Shakira deu um passo em falso, aparentemente com um pequeno degrau no palco que a fez tropeçar e vacilar por breves segundos, mas a experiente estrela barranquillera exibiu seus passos de dança e conseguiu evitar o tropeção e uma queda eventual. Poucos perceberam, mas o momento foi gravado em vídeo.

O novo álbum de Shakira, ‘Las Mujeres Ya No Lloran’, marca o seu regresso após sete anos, destacando a sua resiliência e força através da música. O projeto conta com a colaboração de artistas como Cardi B, Karol G, Alejandro Sanz, e mais, o que o torna um sucesso mundial mesmo antes do seu lançamento oficial.

Ao finalizar o concerto, houve um pequeno incidente que resultou na prisão de um indivíduo pela polícia, embora não tenha havido graves consequências. No entanto, a apresentação de Shakira na Times Square foi um testemunho do poder da música para unir as pessoas e criar momentos inesquecíveis.

Depois de lançar seu novo álbum ‘Las Mujeres Ya No Lloran’, Shakira surpreendeu com sua apresentação gratuita na Times Square para uma audiência de mais de 40 mil pessoas.

A apresentação incluiu seus sucessos icônicos como "Hips Don't Lie", "Te Felicito", "TQG", "Session 53", bem como "Puntería" e "Cómo Dónde y Cuándo" de seu novo álbum, que já conta com mais de 10 bilhões de streams.

Este novo álbum lidera as listas de reprodução em todo o mundo e marca o primeiro álbum de Shakira em sete anos, sendo um testemunho de sua resiliência e força, bem como do poder da música para transformar até mesmo as experiências mais difíceis em momentos preciosos.

A barranquillera conseguiu se consolidar como uma das artistas femininas mais vistas, e uma das cinco melhores artistas em geral de todos os tempos no YouTube com mais de 20 bilhões de visualizações acumuladas, e a artista latina feminina mais ouvida.