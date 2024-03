Vanessa Lopes publica primeiras fotos após desistir do BBB 24 e ficar longe das redes sociais: “Alívio”

Vanessa Lopes, de 22 anos, que estava afastada das redes sociais desde que desistiu do BBB 24, fez sua primeira publicação na manhã deste sábado (30).

Com um compilado de fotos aproveitando a vida fora das redes para cuidar da saúde mental, a influenciadora escreveu um longo texto.

“Medo e alívio… Alívio de estar com minha família. Alívio de estar com amigos. Alívio nas atividades físicas. Alívio a cada passo de melhoria no tratamento. Alívio com cada banho, cada abraço, cada música cantada, cada esporte, cada dança, cada respirada ao ar livre. Alívio nas coisas pequenas que nos fazem lembrar que estamos vivos!E foi assim que durante semanas de medo e alívio, lembrei de aproveitar o tempo que é incerto e precioso. E é assim que eu volto, compartilhando meus medos e alívios com aqueles que me dão o prazer de viver, de amar, de me cuidar, de evoluir e de ter tempo... sem graça…Essas foram minhas últimas semanas de medo, mas também de alívio!”.

Vanessa apertou o botão de desistência no reality no dia 19 de janeiro.

Veja a publicação: