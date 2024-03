Mais de 4 dígitos: o valor que Shakira gastou no visual no lançamento de seu álbum

A cantora impressionou com sua apresentação no tão esperado lançamento de ‘Las mujeres no ya no lloran’, álbum que ela descreveu como uma reconstrução de si mesma.

Durante a estreia realizada no Hard Rock Live em Hollywood, Flórida, a artista de 47 anos foi vista com um visual favorecedor composto por seus cabelos dourados ondulados, um vestido de decote coração chamativo, as botas de salto agulha pontiagudas indispensáveis e joias de luxo.

Shakira não poupou esforços

A impressionante peça de veludo é outra criação da Balmain que acompanha Shakira em um momento especial de sua carreira. Entre seus detalhes mais chamativos, sem dúvida, estão o brilho de seu tecido e também os bordados texturizados com cristais em forma de estrelas.

O preço? Conforme pode ser visto na página web da marca francesa, a luxuosa peça está avaliada em US$ 6.600,00. Mas para dar o toque final ao seu visual, a intérprete de ‘Acróstico’ escolheu umas botas Amina Muaddi em preto. As quais têm um preço de revenda em torno de US$ 2.700,00.

Mas isso não foi tudo. O valor que Shakira gastou no visual para a estreia de seu novo álbum aumenta com os acessórios da Tiffany & Co que ela usou. O impressionante bracelete de prata que não passou despercebido em seu pulso está à venda por US$ 1.900,00, mas isso deve ser somado aos luxuosos brincos que combinavam com o vestido.

E argolas em ouro branco de 18k com diamantes redondos brilhantes avaliados em US$ 7.300,00. US$ 18.500,00 é uma estimativa do generoso valor que a cantora investiu em seu visual, sem contar o custo dos numerosos anéis que ela usou em suas mãos.