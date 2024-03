BBB 24: MC Bin Laden bate novo recorde da edição; confira

Além da Prova do Líder, outra prova muito esperada pelos participantes no BBB é a Prova do Anjo. Além do poder de imunizar alguém (ou ficar imune em algumas ocasiões), a prova possibilita receber um almoço especial, além do recado da família.

Outra habilidade adquirida pelo Anjo que pode dar dor de cabeça aos brothers e sisters é o Castigo do Monstro. E na edição 24 MC Bin Laden sabe bem o que é esse castigo, já que lidera o ranking de castigado.

Escolhido quatro vezes até o momento, o funkeiro já foi de gênio da lâmpada a sapo, sendo escolhido para o castigo pelos Anjos Matteus, Pitel e Michel.

Desta vez, MC Bin Laden cumpre o Castigo do Monstro junto com Giovanna. Veja:

Além de Bin, os outros brothers e sisters mais escolhidos do BBB 24 para cumprir o castigo foram Matteus, Alane e Pitel, pagando a prenda duas vezes cada.

Veja o ranking geral de mais castigados no monstro:

BBB 22 - Eliezer: 4 vezes + Monstro extra;

BBB 23 - Marvvila: 4 vezes;

BBB 21 - Arthur Picoli: 4 vezes.

Beatriz desvenda plano cruel para final do BBB 24: ‘Quer forçar simpatia’

Faltando poucos dias para o BBB 24, uma sister acabou tendo o seu plano para chegar na grande final do reality show, pelo menos para Alane, Beatriz e Matteus, que conversaram muito no quarto fadas, depois da formação do paredão nesta sexta-feira (29).

Segundo Bia, que também enfrenta o voto popular para permanecer dentro do BBB, Fernanda quer forçar algo que nunca existiu ao longo de 80 dias de confinamento. Em conversa com os seus aliados, a vendedora disse que não acredita em nada que envolva a confeiteira.

“Eu falei no confessionário, Tadeu…em oitenta dias de programa, a gente não se falava, não se olhava e agora quer forçar uma simpatia, uma química, uma conexão que nunca existiu. Não tem como”, revelou Bia, que analisa de perto a movimentação de Fernanda.