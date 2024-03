Volta por cima: Camila Moura se pronuncia após ser flagrada saindo de um motel

Camila Moura, a ex-esposa de Lucas Henrique, participante do BBB 24, voltou a ser notícia nessa última semana. Depois de anunciar publicamente sua separação do brother, que segue confinado no programa, Camila foi flagrada deixando um motel acompanhada por um homem misterioso.

Segundo publicado pela Quem, após registros do flagrante serem compartilhados em diversas páginas e perfis sobre celebridades, Camila foi até seu perfil para desabafar sobre a situação. “Não tenho um dia de paz, né? Todo dia é uma bomba... Será que é pedir muito um dia sem caos”.

A professora viu sua popularidade aumentar repentinamente depois de anunciar o fim de seu relacionamento com Lucas, que flertou com outra participante do Big Brother Brasil com a qual segue confinado. Mesmo sem saber da atualização em seu status civil, o brother segue fazendo comentários sobre a esposa e dizendo sentir saudades de encontrá-la.

Camila, por outro lado, fez questão de confirmar o término da relação e de apagar todas as fotos que tinha ao lado de Buda nas suas redes sociais.

Ela falou sobre o assunto

Após a divulgação das imagens do suposto flagrante, alguns portais chegaram a afirmar que as fotos foram plantadas como parte de uma campanha publicitária para um site especializado em motéis.

Em seu Instagram, na noite da última quinta-feira, Camila falou sobre o assunto pela primeira vez e confirmou as especulações. O “flagra” realmente era parte de uma campanha publicitária para um famoso aplicativo de reservas em motéis.

A revelação foi publicada em duas partes, sendo a primeira um breve vídeo explicando sobre a parceria, e a segunda um vídeo com os bastidores da gravação e das reações de Camila ao roteiro.

Nos comentários, diversos seguidores parabenizaram a professora por sua atitude positiva diante da situação e elogiaram a forma como ela vem lidando com a exposição e com o término de seu casamento.

“Ela veio para causar! A professora de história fazendo muita história e empreendendo muito com isso. Nada de deprê, chorar por boy que vacila, bora faturar. Isso que é virada de mesa”, elogiou a rainha de bateria Quiteria Chagas.

“Simplesmente a melhor jogadora do BBB 24! Maravilhosa!”, comentou outra seguidora.